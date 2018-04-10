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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس السوداني يطلق سراح المعتقلين السياسيين

الرئيس السوداني يطلق سراح المعتقلين السياسيين

الرئيس السوداني يطلق سراح المعتقلين السياسيين
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 15:42

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار، فإن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين "يجيء تعزيزًا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي"، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

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1 - محمد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 15:52
نتمنى ان نسمع نفس الخبر في مغربنا ليكون مشرقا لكل المعتقلين السياسيين
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