الرئيس السوداني يطلق سراح المعتقلين السياسيين

هسبريس - متابعة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار، فإن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين "يجيء تعزيزًا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي"، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.