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الرئيسية | خارج الحدود | السفن الحربية الأمريكية تتجه نحو سواحل سوريا

السفن الحربية الأمريكية تتجه نحو سواحل سوريا

السفن الحربية الأمريكية تتجه نحو سواحل سوريا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 15:54

ذكرت صحيفتان أمريكيتان، اليوم الثلاثاء، أن مدمرة حربية أمريكية مجهزة بصواريخ تتجه نحو السواحل السورية.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن هذا التحرك يأتي ضمن رد عسكري محتمل على مقتل 78 مدنيًا، في هجوم كيميائي شنته قوات النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.

ولم تحدد الصحيفة اسم السفينة ولا النقطة التي تحركت منها، إلا أن صحيفة "واشنطن إكزامينر" نقلت عن مصدر عسكري في البحرية الأمريكية قوله إن عددًا من السفن العسكرية المجهزة بصواريخ "توماهوك" تحركت من قبرص باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، قاصدة السواحل السورية، ليلة أمس.

وأضافت أن من بين تلك السفن السفينة الحربية "يو إس إس دونالد كوك" المجهزة بصواريخ موجهة.

من جهتها أفادت صحيفة "حريّت" التركية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السوري، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.

ووفقاً للصحيفة التركية، فإن المقاتلات الروسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية الموجودة "USS Donald Cook" في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وخلال اجتماعه، مساء الإثنين مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الهجوم الكيميائي على دوما سيقابل بالقوة"، وأنه "سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين".

وكتب ترامب في تغريدة سابقة: "الكثيرون لقوا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، في هجوم كيماوي مجنون في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد. هناك ثمن كبير سيتعيّن دفعه. افتحوا مناطق على الفور للمساعدة الطبية والتحقق. كارثة إنسانية أخرى بلا سبب على الإطلاق. أمر مقزز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - يوسف ل الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:04
لما لا تهاجم امريكا روسيا إن كانت هي المسؤولة عن الهجوم الكيماوي . عوض التوجه الى شواطئ سوريا . انها لعبة استعراض القوة والخاسر الوحيد هي سوريا
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21
2 - ياسين الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:12
الحرب العالمية القلثة على وشك الوقوع.... بعدها سيرجع الانسان على ما مان عليه في العصور الاولى....علامات الساعة ...الله يحضر السلامة
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11
3 - آسفي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:13
هل ستندلع حرب عالمية ثالث ويكون ضحاياه العرب ام هو ستعراض للقوة من جانب القوا العضما
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16
4 - امين الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:14
كلهم عىى خط واحد وفقط المواطنين المساكين هم من تدك فوقهم الصواريخ
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16
5 - امينة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:16
مسكين ترمب يملك قلبا رحيما لم يطق رؤية اطفال سوريا يختنقون بالغاز اذا كان الامر كذلك لماذا لم ترحم اطفال غزة واطفال اليمن هذا الخبيث لا يسعى الا الى خراب سوريا فحسب
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2
6 - تازي حر الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:18
كل دولة عربية مسلمة تشكل خطرا على اسرائيل الى و يتم اضعافها و احتلالها و اعدام رئيسها
ان بشار بتحالفه مع ايران و دعمه لحركة حماس و حزب الله يشكل خطرا لاسرائيل فلهادا امريكا تبارك الحرب على النظام البعثي باموال الحجاج و اموال المسلمين و بمباركة من الجيران
الخطر الحقيقي ليست ايران بل هي اسرائيل لكن العقل االعربي لمتحجر لم يستفد من قصة الثور الابيض
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4
7 - دوار الخربة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:18
لن تقع أي مواجهات مباشره بين روسيا وامريكا ليسوا أغبياء إن قررت أمريكا توجيه أي ضربة في سوريا لن تكون إلاّ بتنسيق مع الروس
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-2
8 - إبراهيم من كندا الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:19
السلاح الكيماوي المزعوم حرام و صواريخ طوماهوك حلال. أمريكا و بنو صهيون و بنو عربان البدو أكبر أعداء الشعوب العربية و الإسلامية.
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3
9 - عبدالرزاق الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:19
اقسموا ان يدمروا الشرق الأوسط ودموروه وبقيت لهم دول الخليج وإيران والمغرب العربي .انهم تجار السلاح الأمريكيون والاور بيون
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5
10 - mohasimo الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:23
القضاء على دولة اسمها سورية من بعد اعطاء الاوامر لاسرائيل لكي تستعمر سوريا واش فهمتوها يا المسلمين? كما فعلتها الانجليز من قبل مع فلسطين, ناموا ولا تستيقضوا وما فاز الا النوم كما قال الشاعر, امبراطورية داوود الحلم الاسرائيلي.
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4
11 - وحدة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفسقون دماء أبرياء بدون حق. طامعين في أراضِ الغير. يقتلون و يقولون أنهم يستهدفون داعش لكنهم يقتلون شعبا بأكمله و الناس لا علم لهم بهدا. دعيناكم الله يا الظالمون.
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1
12 - sofiane الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:24
حرب عالمیه ثالثه تدنو فی الافق العرب اندسوا ورائ صراع الجبابره امریگا و روسیا و بینهما التحالفات الاورببه
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