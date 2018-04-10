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كُتّاب وآراء
السفن الحربية الأمريكية تتجه نحو سواحل سوريا
ذكرت صحيفتان أمريكيتان، اليوم الثلاثاء، أن مدمرة حربية أمريكية مجهزة بصواريخ تتجه نحو السواحل السورية.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن هذا التحرك يأتي ضمن رد عسكري محتمل على مقتل 78 مدنيًا، في هجوم كيميائي شنته قوات النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.
ولم تحدد الصحيفة اسم السفينة ولا النقطة التي تحركت منها، إلا أن صحيفة "واشنطن إكزامينر" نقلت عن مصدر عسكري في البحرية الأمريكية قوله إن عددًا من السفن العسكرية المجهزة بصواريخ "توماهوك" تحركت من قبرص باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، قاصدة السواحل السورية، ليلة أمس.
وأضافت أن من بين تلك السفن السفينة الحربية "يو إس إس دونالد كوك" المجهزة بصواريخ موجهة.
من جهتها أفادت صحيفة "حريّت" التركية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السوري، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.
ووفقاً للصحيفة التركية، فإن المقاتلات الروسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية الموجودة "USS Donald Cook" في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وخلال اجتماعه، مساء الإثنين مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الهجوم الكيميائي على دوما سيقابل بالقوة"، وأنه "سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين".
وكتب ترامب في تغريدة سابقة: "الكثيرون لقوا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، في هجوم كيماوي مجنون في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد. هناك ثمن كبير سيتعيّن دفعه. افتحوا مناطق على الفور للمساعدة الطبية والتحقق. كارثة إنسانية أخرى بلا سبب على الإطلاق. أمر مقزز".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
ان بشار بتحالفه مع ايران و دعمه لحركة حماس و حزب الله يشكل خطرا لاسرائيل فلهادا امريكا تبارك الحرب على النظام البعثي باموال الحجاج و اموال المسلمين و بمباركة من الجيران
الخطر الحقيقي ليست ايران بل هي اسرائيل لكن العقل االعربي لمتحجر لم يستفد من قصة الثور الابيض