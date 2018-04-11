مقتل العشرات في تحطم طائرة عسكرية جزائرية

هسبريس - متابعة

تحطمت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في البليدة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية جزائرية.

وحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

مصادر أمنية، أفادت بالطائرة من نوع "أليوشين" وهي مخصصة للنقل والإمداد، وتقل 200 شخص على الأقل.