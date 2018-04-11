24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مريانة يرغب في الرحيل عن الكوكب المراكشي ‎ (5.00)

  2. اتجاه جديد من اليابان .. الاستحمام في الغابات (5.00)

  3. الأمن يشهر السلاح لتوقيف مبحوث عنه في فاس (5.00)

  4. السفن الحربية الأمريكية تتجه نحو سواحل سوريا (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تمشيط جوي يسبق حلول تعزيزات عسكرية بالصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مقتل العشرات في تحطم طائرة عسكرية جزائرية

مقتل العشرات في تحطم طائرة عسكرية جزائرية

مقتل العشرات في تحطم طائرة عسكرية جزائرية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:10

تحطمت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في البليدة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية جزائرية.

وحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

مصادر أمنية، أفادت بالطائرة من نوع "أليوشين" وهي مخصصة للنقل والإمداد، وتقل 200 شخص على الأقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محب المدينة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:24
انا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وصبر ذويهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - اسماعيل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:27
رحمة الله عليهم أجمعين و انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - نبيل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:28
اذا كان الخبر صحيح الله برحم الصحايا ويصبر اهلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مغربي حر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:29
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه , اللهم ألطف بإخواننا الجزائريين وهون من مصيبتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - عبدو1 الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:31
لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وإليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - ALHOCEIMA CITY RIF الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:33
تعازينا الخالصة لعاءلة الشهداء لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - آية دعاء الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم برحمتك يارب العالمين.وصبر إخواننا الجزائريين في مصابهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مهاجر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:44
تغمدهم الله برحمته و اسكنهم فسيح جنانه وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص تعزيتنا إلى الشعب الجزائري الشقيق ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وكافة الأشقاء في الجزائر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - قدر الله الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:45
الله ارحم من مات ويرزق أهلهم الصبر والسلوان ويشفي المصابين يارب وان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - Youssef الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:50
Allah yarhamhom jami3an. Evitez les commentaires politiques marocains/algériens et pensez aux familles ; des victimes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - معلق من مدينة بوزنيقة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:52
ان لله و انا اليه راجعون، اللهم ارحمهم واجعل مثواهم الجنه، هؤلاء اخواننا يا ناس .. ادعوا لهم بالرحمة و لنا بالهداية .. شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - hichamovitch الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:53
ان لله و ان له راجعون، تلقيت ببالع الاسى هذا الخبر المزعج، تعازينا لاشقائنا الجزائريين، اخوكم من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:56
إن لله و إنا إليه راجعون تعازينا الحارة للإخوة الجزائريين ولعائلات الضحايا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.