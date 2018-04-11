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كُتّاب وآراء
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مقتل العشرات في تحطم طائرة عسكرية جزائرية
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:10
تحطمت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في البليدة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية جزائرية.
وحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.
مصادر أمنية، أفادت بالطائرة من نوع "أليوشين" وهي مخصصة للنقل والإمداد، وتقل 200 شخص على الأقل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - محب المدينة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:24
انا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وصبر ذويهم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وصبر ذويهم
2 - اسماعيل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:27
رحمة الله عليهم أجمعين و انا لله وانا اليه راجعون
3 - نبيل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:28
اذا كان الخبر صحيح الله برحم الصحايا ويصبر اهلهم
4 - مغربي حر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:29
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه , اللهم ألطف بإخواننا الجزائريين وهون من مصيبتهم
5 - عبدو1 الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:31
لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وإليه راجعون
6 - ALHOCEIMA CITY RIF الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:33
تعازينا الخالصة لعاءلة الشهداء لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
7 - آية دعاء الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم برحمتك يارب العالمين.وصبر إخواننا الجزائريين في مصابهم.
8 - مهاجر الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:44
تغمدهم الله برحمته و اسكنهم فسيح جنانه وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص تعزيتنا إلى الشعب الجزائري الشقيق ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وكافة الأشقاء في الجزائر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
9 - قدر الله الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:45
الله ارحم من مات ويرزق أهلهم الصبر والسلوان ويشفي المصابين يارب وان لله وان اليه راجعون
10 - Youssef الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:50
Allah yarhamhom jami3an. Evitez les commentaires politiques marocains/algériens et pensez aux familles ; des victimes
11 - معلق من مدينة بوزنيقة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:52
ان لله و انا اليه راجعون، اللهم ارحمهم واجعل مثواهم الجنه، هؤلاء اخواننا يا ناس .. ادعوا لهم بالرحمة و لنا بالهداية .. شكرا
12 - hichamovitch الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:53
ان لله و ان له راجعون، تلقيت ببالع الاسى هذا الخبر المزعج، تعازينا لاشقائنا الجزائريين، اخوكم من المغرب
13 - الأربعاء 11 أبريل 2018 - 09:56
إن لله و إنا إليه راجعون تعازينا الحارة للإخوة الجزائريين ولعائلات الضحايا.
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