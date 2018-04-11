مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هسبريس - متابعة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن هذه الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضاف الخطيب أن المستوطنين كثفوا، خلال الأيام الماضية، من اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية، داعيا المواطنين المقدسيين إلى التواجد بشكل مكثف داخل ساحات الحرم القدسي الشريف لصد المستوطنين المتطرفين من أي محاولات تمس بقدسية المسجد الأقصى.