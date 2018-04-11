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كُتّاب وآراء
عمدة دبلن يدخل "رام الله" رغم منع الاحتلال
قال مسؤولون في تل أبيب، الأربعاء، إنه من المفترض أن عمدة دبلن،مايكل ماك دونكا، ممنوع من دخول إسرائيل بسبب مناصرته لحملة مقاطعة ضدها، ولكنه دخل الدولة بسبب خطأ من المسؤولين في كتابة اسمه في أمر المنع.
ووصف وزير الداخلية أرييه درعي ما حدث بأنه " واقعة مؤسفة" ، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حظر دخول عمدة دبلن إلى إسرائيل.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد ذكر أن ماك دونكا ممنوع من الدخول بسبب علاقاته بحملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني التي تروج لمقاطعة إسرائيل على المستوى الدولي.
ومع ذلك ، فبعد قليل من الإعلان ، أكد عمدة دبلن عبر "تويتر" أنه وصل إلى مطار تل أبيب وتوجه منها إلى مدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل حضور مؤتمر .
وفي البيانات الصحفية التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع ، جاء اسم ماك دونكا بدون فاصل بين "ماك" و"دونكا" ، ومع ذلك فإنه لم يتضح ما إذا كان هذا هو الخطأ الكتابي الذي أتاح له الدخول.
وقالت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات حقوقية ضد الفلسطينيين . وتتهم إسرائيل الحركة بمعاداة السامية بسبب استهداف الدولة اليهودية بشكل خاص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
المشكل لي كاين وهو ارلاندا عاد خرجت من الأزمة والمشكل لي كاين في العالم بأسره لي وقف في طريق اسراءيل يخربون داره . خفت عليك يا ارلاندا والله كما وقع اليونان عندما خرجت المظاهرات بالعلم الفلسطيني ودعمهم تخربت دارهم . غير الى حنتهم مولانا وكان مع الحق سوف ينصر المظلومين لان اسراءيل طغت بزاف وتحدت الانسانية .