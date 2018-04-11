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الأمن التركي يوقف 15 أجنبيا مواليا لتنظيم داعش
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:52
أوقفت قوات الأمن التركي، صباح اليوم الأربعاء، 15 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، إن فرق الأمن نفّذت عملية ضد مشتبهين بالانتماء إلى "داعش" بعد تلقيها معلومات تُفيد باستعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي.
وأوضحت المصادر أن الفرق أوقفت 15 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية، في إطار العملية الأمنية التي شملت 10 نقاط في 8 أحياء تابعة لإسطنبول.
وأشارت إلى ضبط عدد من الوثائق وكمية من المسلتزمات العائدة للتنظيم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات الموقوفين وفحوى الوثائق.