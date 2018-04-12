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كُتّاب وآراء
ميسي ونيمار ينضمان إلى حملة خيرية ضد الجوع
انضم اللاعبان البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى حملة تعليمية وخيرية لجمع الأموال لمكافحة الجوع وسوء التغذية للأطفال في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي.
ويشار إلى أن هذه الحملة تدفع بها شركة "ماستر كارد" على الشبكات الاجتماعية للترويج والتوعية بشأن "برنامج الأغذية العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة" (PMA) ، وفقا لبيان شركة نظام الدفع الدولية.
وسيتعين على كل من نيمار وميسي "إلهام وتعبئة مختلف الأجيال" عبر الشبكات الاجتماعية، ومع كل استخدام لوسم "juntosSomos10×" ستتبرع "ماستر كارد" بقيمة وجبة للبرنامج الأممي.
كما ستتبرع "ماستر كارد" بما يعادل 10 وجبات إضافية مع كل تبرع يتم باستخدام بطاقة الائتمان "ماستر كارد".
ووقع نيمار وميسي على عقد لمدة عامين للترويج لهذه الحملة التي تسمى بـ"أبدأ بشيء لا ثمن له" من خلال سلسلة من الجهود التسويقية.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن وسم الحملة "سيساهم في تذكرة الناس بأن كل يوم لدينا القدرة على صنع ذكرى وشغف وعمل فارق وحتى البدء في حركة مجتمعية".