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الرئيسية | خارج الحدود | الإصلاح الحكومي يدفع موظفي فرنسا إلى الإضراب

الإصلاح الحكومي يدفع موظفي فرنسا إلى الإضراب

الإصلاح الحكومي يدفع موظفي فرنسا إلى الإضراب
هسبريس - متابعة
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 13:00

قرر اتحاد نقابات الموظفين الحكوميين الفرنسي، اليوم الأربعاء، الانضمام إلى حركة الاضراب التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وقالت ممثلة الاتحاد (تضم 7 نقابات)، ناتالي ماكارسكي، إن الموظفين الحكوميين قرروا الاضراب عن العمل في 22 ماي المقبل، احتجاجا على مشروع قانون الإصلاح الحكومي ودفاعا عن القوة الشرائية للموظفين.

وتخطط الحكومة الفرنسية لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو 120 ألف من إجمالي عدد الموظفين البالغ 5.5 مليون، بهدف توفير نحو 4.5 مليار يورو سنويا اعتبارا من عام 2020.

واحتجاجا على خطة الحكومة المذكورة، أعلن العاملون في القطاع العام اضرابا عن العمل في 22 مارس الماضي، شارك فيه نحو 500 ألف شخص.

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