ترامب يهدد روسيا بإطلاق صواريخ ذكية على الأراضي السورية

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في تغريدة عن أزمة سوريا: "استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة"، جاء ذلك ردًا على تعهد روسيا بإسقاط الصواريخ الأمريكية التي ستستهدف سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة علي حسابه بموقع تويتر "روسيا تتوعد بإسقاط الصواريخ الأمريكية.. عليك يا روسيا الاستعداد للصواريخ التي ستنهال على سوريا، لأنها ستكون صواريخ جديدة وذكية!".

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها خطابه إلى روسيا "لا يجب أن تكونوا شركاء لمن يقتل شعبه بالغاز، الحيوان الذي يقتل شعبه ويستمتع بذلك."

وفي وقت سابق هددت روسيا بإسقاط أي صواريخ أميركية تُطلق على سوريا واستهداف مواقع إطلاقها.

وجاء التهديد على لسان سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين في تصريحات أدلى بها لقناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية حيث قال "إذا شن الأميركيون ضربة فعندئذ ستُسقط الصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ"، مضيفا أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

وتابع قائلا "الأميركيون وحلفاؤهم ضد التطور الإيجابي المتمثل بتحرير الغوطة الشرقية ويعتبرون كل إنجاز خسارة لهم، ونحن نبهنا منذ فترة إلى استفزازت حول موضوع السلاح الكيميائي"، زاعما أن الأميركيين يمهدون لتوجيه ضربات عسكرية.

وفي غضون ذلك توقع خبير ألماني في شؤون الشرق الأوسط انطلاق "هجوم عسكري ضخم" من جانب سفن حربية في البحر المتوسط على قواعد عسكرية في سورية يوم الخميس كحد أقصى.

وقال جونتر ماير، رئيس مركز أبحاث العالم العربي، اليوم الأربعاء في تصريحات لبرنامج "اتش أر-إنفو" بإذاعة ولاية هيسن الألمانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتقديم نفسه بصفته "رجلا قويا" ويعتزم دعم إسرائيل بصفة خاصة، لافتا إلى أنه يندرج ضمن هذا الدعم مكافحة أعداء إسرائيل، الذين تندرج سورية من بينهم.