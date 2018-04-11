24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مريانة يرغب في الرحيل عن الكوكب المراكشي ‎ (5.00)

  2. جرذان إفريقية تكشف إصابة الأطفال بمرض السّل (5.00)

  3. اتجاه جديد من اليابان .. الاستحمام في الغابات (5.00)

  4. مشروع "قانون يتيم" يقطع الطريق على نقابات "الزعامات الخالدة" (5.00)

  5. باحث مغربي يؤسس لعلم جديد في السيكولوجيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحوثيون يعلنون قصف وزارة الدفاع السعودية

الحوثيون يعلنون قصف وزارة الدفاع السعودية

الحوثيون يعلنون قصف وزارة الدفاع السعودية
هسبريس ـ د.ب.أ
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 19:43

قال علي القحوم، قيادي في المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، اإن القوة الصاروخية الموالية لهم نفذت عملية إطلاق صواريخ باليستية على مواقع متفرقة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف القحوم لوكالة الأنباء الالمانية، اليوم الأربعاء، أن القصف طال وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وعدة أهداف أخرى، بدفعة من صواريخ "بركان 2 اتش" الباليستية بعيدة المدى.

كما أعلن القيادي في جماعة الحوثي قصف مبنى توزيع "أرامكو" في مدينة النجران، وأهدافا أخرى في القطاع، بدفعة من صواريخ "بدر1" الباليستية قصيرة المدى.

المصدر كشف إطلاق صواريخ من اليمن على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جيزان، وأهداف أخرى في القطاع، بدفعه من صواريخ "بدر1" أيضا.

وقال القحوم إن استهداف المواقع الاستراتيجية في السعودية مستمر ما دامت عمليات "التحالف العربي" مسترسلة في اليمن، دون استثناء للقصف أهداف أخرى في عواصم الدول المحاربة الحوثيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - FROM RIF الأربعاء 11 أبريل 2018 - 19:58
الحوثيين عندهوم الحق يدافعو على راسهوم وكما تدين تدان,وكم من فءة قليلة غلبت فءة كبيرة باذن الله,سؤال واش دخل السعودية ف شؤون اليمن??????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - marocki الأربعاء 11 أبريل 2018 - 19:58
لا حول و لا قوة الا بالله ! العرب يتقاتلون و يتطاحنون في كل بقاع العام ! ما هذا يا الآه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - سمرقند الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:25
كل التضامن مع الحوتيون
شكرا للحوتيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
4 - محمود الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:30
اليمنيون شعب عظيم يدافع عن ارضه و يرد على العدوان كيفما كانت مبرراته و مصدره و شكله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - عادل الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:39
ربنا تعالى أمرنا بمقتالة الفئة التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله بينما العرب تحالفو مع الظالم وقاتلو المظلوم وتركوه يواجه مصيره المحتوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - simo الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:43
السعودية حكرات على اليمن مسكينة ملها متمشي تضرب اران ؤلا سورية ولكن هاد المرة اليمن غادي اصو بو لهم الطرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - مغربية الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:46
اليمن بلد فقير ولا حول له ولا قوة والسعودية تتدخل في ما لايعنيها تريد ان تعين هي رئيس اليمن وليس شعب اليمن والان تقتل فيهادا الشعب بدون حسيب اورقيب ادعو من الله ان يراجع المغرب نفسه وينسحب من هدا التحالف لانه وصمة عار ستبقى في تاريخ بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - دوار الخربة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:48
الحوتيين والسعودية يتطاحنون من أجل مصالحهم والشعب اليمني يؤدي الفاتوره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - kaki الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:49
Il s n ont pas le courage d attaquer Israël qui tue notre peuple. Que des hypocrites et des ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - rachida الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:57
السعودية بالسنوات الاخيرة اصبحت مغرمة بالحروب واكيد الحرب لا تنثر ورودا بل موتى ودمار وخراب ياريت السعودية تعيد حساباتها وتصرف اموالها على ملاين الفقراء من المسلمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:57
السعودية ليست ضد اليمن الحر بل هم ضد الحوتيين اىلشيعة المدعومين من طرف ايران .اضف لذلك ان المغرب ودول اخرى كلها مع الحكومة اليمنية .هم الان في صراع السنة ضد الشيعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.