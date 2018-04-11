الحوثيون يعلنون قصف وزارة الدفاع السعودية

هسبريس ـ د.ب.أ

قال علي القحوم، قيادي في المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، اإن القوة الصاروخية الموالية لهم نفذت عملية إطلاق صواريخ باليستية على مواقع متفرقة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف القحوم لوكالة الأنباء الالمانية، اليوم الأربعاء، أن القصف طال وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وعدة أهداف أخرى، بدفعة من صواريخ "بركان 2 اتش" الباليستية بعيدة المدى.

كما أعلن القيادي في جماعة الحوثي قصف مبنى توزيع "أرامكو" في مدينة النجران، وأهدافا أخرى في القطاع، بدفعة من صواريخ "بدر1" الباليستية قصيرة المدى.

المصدر كشف إطلاق صواريخ من اليمن على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جيزان، وأهداف أخرى في القطاع، بدفعه من صواريخ "بدر1" أيضا.

وقال القحوم إن استهداف المواقع الاستراتيجية في السعودية مستمر ما دامت عمليات "التحالف العربي" مسترسلة في اليمن، دون استثناء للقصف أهداف أخرى في عواصم الدول المحاربة الحوثيين.