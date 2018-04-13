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كُتّاب وآراء
تركيا تواصل الاعتقالات بسبب محاولة الانقلاب
بدأت قوات الأمن التركية عملية أمنية من أجل اعتقال 98 شخصا جراء علاقاتهم المحتملة بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليوز 2016.
وأمرت النيابة في محافظة إزمير، المطلة على سواحل بحر إيجه، بالقاء القبض على 53 جنديا على خلفية محاولة الانقلاب، أغلبهم في الخدمة.
من ناحية أخرى، أمرت نيابة اسطنبول باعتقال 45 شخصا على علاقة بنفس الأحداث التي تربطها أنقرة بجماعة الداعية فتح الله غولن.
ويعتبر المشتبه بهم من مستخدمي "باي لوك"، وهو تطبيق سري كان يستخدم بواسطة أنصار غولن، الذي تعتبره أنقرة مخططا للمحاولة الانقلابية.
منذ المحاولة الانقلابية تم تسريح نحو 140 ألف موظف، واعتقال قرابة 50 ألف شخص، مع مطالبة تركيا بتسلم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.