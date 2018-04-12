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الرئيسية | خارج الحدود | "حزب الإسلام" البلجيكي يدعو إلى "تطبيق الشريعة"

"حزب الإسلام" البلجيكي يدعو إلى "تطبيق الشريعة"

"حزب الإسلام" البلجيكي يدعو إلى "تطبيق الشريعة"
وسام الحنكاري*
الخميس 12 أبريل 2018 - 18:47

أثار "حزب الإسلام" جدلاً واسعا في بلجيكا، بعد أن شمل برنامجه الانتخابيُّ "رؤية تطبيق الشريعة الإسلامية في بلجيكا"، و"محاولة الفصل بين الجنسين في الحافلات".

ويطمح "حزب الإسلام" إلى ترشيح 28 نائباً عنه بكل من بروكسيل ووالون، في الوقت الذي تتزايد فيه في بلجيكا ردود أفعال قوية تهدف إلى حظر الحزب ومنع حملاته الانتخابية، آخرها دعوة "جيورج لويس بوشي"، في وسائل الإعلام البلجيكية، باعتباره عضواً في مجلس مدينة "مونس"، نواحي "والون"، إلى حظر كل اجتماعات ومسيرات الحزب في كل البلديات البلجيكية الأخرى، على اعتبار أنه "يشكل خطراً على النظام العام"، على حدّ قوله.

وأشار "حزب الإسلام" في بيان له على موقعه الرّسمي، إلى أنه يسعى إلى "تطبيق مبادئ الإسلام لتغيير نظرة الجميع إليه، فالناس ينظرون إليه دائماً على أنه دين لصيق بالإرهاب ".

وشهد العالم السياسي ببلجيكا تحركاً قويا للرد على البرامج الانتخابية لـ"حزب الإسلام"، على اعتبار أن هذا الحزب قد استطاع في انتخابات 2012 أن يحصل على مقعدين؛ أحدهما لرضوان أهروش، مستشار جماعي في "أندرلخت"، والثاني للحسين آيت جديك، مستشار جماعي في "مولينبيك" ببروكسيل.

وعبر "ريتشارد ميلر"، النائب الاتحادي للحزب الليبرالي ببلجيكا، عن قلقه من فوز هذا الحزب في الانتخابات المقبلة، وأطلق حملة واسعة تدعو إلى حظره.

جدير بالذكر أن "حزب الإسلام" تم تأسيسه في بلجيكا عام 2012، ويضم مغاربة كُثرا، ويرأسه عبد الحي بقالي طاهري، ابن مدينة طنجة المغربية.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - amazigh الخميس 12 أبريل 2018 - 18:51
salam alikom
même en Arabie saoudite ya pas la chari3a
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16
2 - ياسين الفكيكي الخميس 12 أبريل 2018 - 19:01
المسلمون هربوا من ظلم اوطانهم وقسوتها وفقرها و جهلها و تخلفها و غامروا بارواحهم في البحار من اجل الوصول الى دول الغرب و اللاجئون هربوا من الجماعات الإرهابية التي تطبق شريعتهم ليصلوا الى بر الأمان وبعد ان استقروا وآمنوا وشبعوا و حصلوا التعليم الجيد و التطبيب الإنساني والحقوق الاجتماعية و السياسية و كل مظاهر الحرية هاهم يكشرون عن أنيابهم ويطالبون بما هربوا منه اصلا وهو تطبيق الشريعة في اوروبا و التخريب ومظاهر التخلف الملازمة للإنسان العربي فنفسه لا تطيب الا برؤية الأشلاء والدماء والقمع والخوف والاكراه و يكون بذلك مصداقا للمثل اذا اكرمت اللئيم تمردا و اوروبا سوف تندم بشدة لاستضافتها هؤلاء لأنهم أعداء الانسانية والكون و خفافيش ظلام وليس أعداء السامية فقط إذن الحضارة الأوروبية في خطر بكل ما تمثله من قيم الحرية و الانسانية و الديمقراطية و العلم و التكنولوجيا و التحضر وانهيار هذه المنظومة هو انهيار لحقبة الانسان العاقل وعودة الى حقبة الكهوف و الغاب.
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23
3 - le vagabond الخميس 12 أبريل 2018 - 19:06
واش قريتو الدستور ديال بلجيكا بالمقلوب. ههههه. متى كان الإسلام حزبا. ؟؟؟؟
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16
4 - zahir الخميس 12 أبريل 2018 - 19:10
les islamistes cherchent midi à 14H;ils ont donné une salle image sur l 'islam , ce parti va créer la haine et des problèmes en Belgique il faut se méfier
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14
5 - مواطن الخميس 12 أبريل 2018 - 19:14
ههههههههه كان الله في عونكي يا بلجيكا
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16
6 - stitou hammou الخميس 12 أبريل 2018 - 19:28
On comprend pas ces types ils sont des réfugiés économiques chassés de leurs pays par la misère et veulent imposer des règles étrangères dans le pays hôte qui les a sauvé de la pauvreté et la misère dans leurs pays d’origines,
Bizarre et ridicule !
Ces agissements porte du tort à la communauté.
Il vaut mieux les chasser
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11
7 - عادل الخميس 12 أبريل 2018 - 19:32
لم تطبقوا الشريعة حتى في بلادنا الإسلامية،وتطمحون إلى تطبيقها في دولة غربية،عجيب أمركم كان من المفروض أن تحببوهم في إسلامنا تدريجيا،وليس أن تنطلقوا من النهاية.ثقة في النفس ستضيع عليكم فرصة نشر الدعوة.الآن سيحاربونكم وستفقدون المقعدين.نعم إنه الغباء العربي،رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بما بدأتم به،بل حتى أنه لم يحرم الخمر إلا في الصلاة وبعدها تم تحريمه تدريجيا.
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3
8 - سمية فرنسا الخميس 12 أبريل 2018 - 19:35
ايوا باز . الشريعة ما مطبقينها حتى بلادنا التي تدعي انها مسلمة .والله في بلادنا بعض المرات تنشك اننا بلد مسلم
اللّٰه يرد بينا
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9 - دوار الخربة الخميس 12 أبريل 2018 - 19:36
فاز بمقعدين في 2012 ابغى اطلق الشريعه الاسلاميه
غير بالمهل كايتكال بودنجال
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2
10 - حديدان الخميس 12 أبريل 2018 - 19:36
لي ما عمرو ما عرف اشنو هي التكليخة والوقاحة، يمشي اشوف اعضاء ومنخرطي هذا الحزب. دواعش. سلام
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11
11 - وجدي الخميس 12 أبريل 2018 - 19:41
اللهم وفقهم في مسعاهم.وعد الله عباده بان الاسلام سيسود العالم ولادل على دلك الامواج البشرية التي تعتنق الدين الحنيف.بخلاف بعض المغاربة المهاجرين اللدين باعوا دينهم مقابل اهواءهم.يستفزني كثيرا المهاجرون اللدين ينصحوا الملزمين دينيا بترك اوربا كانهم اصحاب الارض.الاسلام حثنا على الهجرة الى كل البقاع ونشر الاسلام والترغيب فيه فالاسلام هو الدين الاوحد الدي سيسود وبالتالي لا وطن له ولا يجب حصره في المغرب اوالسعودية او افغانستان
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-6
12 - مغريبي دوريجين الخميس 12 أبريل 2018 - 19:42
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. العرب و المسلمين إنسلخو عن دينهم . واﻹسﻻم الحقيقي سيأتي من أوربا عن علم وبحث وليس أمثالنا الذين ورثناه . إن تنصر الله ينصركم.
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-2
13 - عبد الله العرائش الخميس 12 أبريل 2018 - 19:44
كان مزالكم غير هاد القنت هانتوما ختربجو باباه .
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2
14 - hamza الخميس 12 أبريل 2018 - 19:46
Nous sommes entrain de commetre des errerures GRAVE au nom de l'islam. Il y a beaucoup de choses fausses dans la chari3a de boukhari. L'islam est beaucoup plus faciles juste et tres tres tres belle religion. Ces gens la font beaucoup de mal a l'islam.
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0
15 - ommi.ommi الخميس 12 أبريل 2018 - 19:51
عن اي شريعة تتكلمون ؛فشريعة المسلمين في بلجيكا موضوعة لا علاقة لها بااشريعة الصح التي
تاكد على الاخلاق وحسن المعاملة للمسيحيين
وغيرهم ؛لهم دينهم ولنا ديننا؛فهناك مساجد
يدعون على المسيحيين بالزلازل
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0
16 - moha الخميس 12 أبريل 2018 - 19:51
طفرتوه في بلادكم بعدا قالك الشريعة راك شفتي الشريعة والنتيجة ديالها في بلاد المسلمين...اقصى درجات التخلف.. وسيروا حمدوا الله عايشين بخير قراو وقريو ولادكم استمتعوا بحلاوة العيش راكم محظوظين
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