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كُتّاب وآراء
ألمانيا تتخوف من هجوم إرهابي "في أي لحظة"
اعتبر وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أن بلاده يجب أن تضع في عين الاعتبار أنها معرضة لهجوم إسلامي "في أي لحظة"، بسبب ارتفاع خطر التهديد الأرهابي في البلاد.
وأشار سيهوفر، عقب زيارة المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب، إلى أن الوضع "متوتر للغاية"، مضيفا أنه على الرغم من جهود قوات الأمن، لا يمكن وعد المواطنين بـ"أمان تام".
وعلى الرغم من ذلك، أكد الوزير أنه من أجل تلبية الحق في العيش بأمان سوف "يدعم قوات الأمن في مهمتها من خلال زيادة رواتب عناصرها".
وفي هذا السياق، أشار سيهوفر إلى أنه سيجتمع بوزير المالية، أولاف شولز لبحث هذه المسألة، مدافعا عن تحسن أداء قوات الأمن والعمل الذي تقوم به لمكافحة الإرهاب حتى الآن، وأكد أنها "تجنبت حدوث العديد من الهجمات".