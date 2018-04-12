الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما السورية

هسبريس - د.ب.أ

بدأت الشرطة العسكرية والخبراء الروس عملية الانتشار ونزع الالغام في مدينة دوما السورية، بعد خروج جميع مسلحي "جيش الاسلام" باتجاه شمال البلاد.

وأكد مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عدم دخول اي عنصر من القوات الحكومية السورية إلى المدينة .

وأضاف أن " نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس، وهو من أبناء مدينة دوما، دخل إلى المنطقة بالتنسيق مع جيش الاسلام، وتم رفع العلم السوري فوق جامع دوما الكبير وسط المدينة ".

وأشار المصدر إلى "خروج جميع قيادات جيش الاسلام وعائلاتهم الى الشمال السوري"، لافتا الانتباه إلى أن عدد الذين غادروا مدينة دوما وصل إلى حوالي 16500 شخص من المسلحين وعائلاتهم وبعض المدنيين.

وتعتبر مدينة دوما معقل قوات المعارضة في الغوطة الشرقية ،وقد خرجت من سيطرة القوات الحكومية السورية بداية عام 2012.