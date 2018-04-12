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كُتّاب وآراء
صعوبة جلب الأقارب تبعد لاجئين سوريون عن ألمانيا
ذكر تقرير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن عددا من اللاجئين السوريين في ألمانيا يغادر إلى تركيا. وبرر هؤلاء اللاجؤون، الذين يمتلكون إقامة سارية المفعول في ألمانيا، سفرهم إلى تركيا بصعوبة استقدام أهلهم.
وأشار معدو التقرير إلى أن هؤلاء اللاجئين يعتمدون على المهربين في الوصول لتركيا بشكل غير قانوني. ورافق معدو التقرير العديد من السوريين في رحلتهم غير النظامية إلى تركيا، وأجروا مقابلات مع مهربين.
وقال أحد المهربين، في إحدى هذه المقابلات، إنه يعيد ما يصل إلى 50 لاجئا سوريا يوميا لتركيا، في حين قال مهرب آخر إنه يعيد إلى تركيا لاجئين أكثر من اللاجئين الذين يأخذهم من تركيا إلى أوروبا.
وفي تصريح للقناة نفسها قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في ألمانيا إنه سمع عن مثل هذه "الحالات الفردية" ولكنه لا يستطيع تقدير عدد اللاجئين الذين يفضلون العودة لتركيا بشكل غير شرعي.
ورأى ممثل المفوضية أن هذه التقارير تؤكد أن ألمانيا لا تولي الأهمية اللازمة لمبدأ الحفاظ على الأسرة حين تعاملها مع اللاجئين.