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كُتّاب وآراء
تحطم مقاتلة يونانية بعد مطاردة طائرة لجيش تركيا
سقطت مقاتلة يونانية من طراز "ميراج 2000-5"، اليوم الخميس في "بحر إيجه "، قرب جزيرة أسيروس بأرخبيل أسبوراداس، دون معرفة ملابسات الحادث بالتحديد أو مصير الطيار.
ووفقا للقيادة العامة الجوية اليونانية فإن الاتصال انقطع مع الطائرة الحربية على بعد تسعة أميال بحرية شمال شرق الجزيرة المشار إليها.
وأضاف نفس المصدر أنه تم بدء عملية بحرية للبحث عن الطائرة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المقاتلة كانت في طريقها للعودة إلى المطار عقب المشاركة، مع مقاتلة أخرى، في مطاردة طائرة تركية دخلت المجال الجوي اليوناني.
وكانت كلتا المقاتلتين قد بدأتا مناورة الهبوط حين حذر ربان إحداهما من أن الثانية سقطت في البحر. ولا يُعتقد أن يكون هذا الحادث متصلا بعملية إيقاف الطائرة التركية، نظرا لأنها كانت قد تمت بالفعل.
وتضاعفت الحركة الجوية العسكرية التركية في المجال الجوي اليوناني خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك المطاردات بين طائرات البلدين. إذ اضطرت القوات اليونانية، بداية الأسبوع، إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإبعاد مروحية تابعة لخفر السواحل التركي اقتربت من جزيرة دوديكانيسو.