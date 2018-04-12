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كُتّاب وآراء
لبنان يشتكي الانتهاكات إسرائيلية إلى مجلس الأمن
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عونأن استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية هو اعتداء على سيادة بلاده، وزاد: "نعتزم تقديم شكوى بهذا الشأن لمجلس الأمن الدولي".
عون، في مستهلّ جلسة لمجلس الوزراءفي قصر بعبدا برئاسته وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، قال:"لن نقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا، وأن أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية ندينه ونستنكره".
وأضاف الرئيس أن "لبنان سيرفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد الانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية".
من جهته، علّق رئيس الحكومة سعد الحريري على الأوضاع الإقليمية المتوترة بالقول: "نعمل على تحييد لبنان من أي مشاكل يمكن أن تصيبه نتيجة هذه التطورات".
وعرض الحريري نتائج مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس، الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه "كان مؤتمرا ناجحا لمصلحة لبنان وهو دل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي بلبنان، وبما تحقق منذ تشكيل الحكومة الحالية".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "إنها إنجازات للجميع وليست لفريق واحد، لقد قدمت الحكومة مشاريع تم درسها بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الأخرى".
جدير بالذكر أن مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان (سيدر)، الذي عقد مطلع الشهر الجاري، قرر تعزيز الاقتصاد اللبناني بقروض تقدر بـ 2ر10 مليار دولار، فضلا عن منح بيروت هبات بقيمة 860 مليون دولار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ولو دهبت إلى مجلس الخوف فوالدتها أمريكا هناك