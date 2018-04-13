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الرئيسية | خارج الحدود | باريس تقاضي موقعين إلكترونيين لتأجير المساكن

باريس تقاضي موقعين إلكترونيين لتأجير المساكن

باريس تقاضي موقعين إلكترونيين لتأجير المساكن
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 05:15

تعهدت سلطات مدينة باريس بمقاضاة موقعي "إير بي إن بي" و "فيمدو" على الانترنت لإيجار العقارات، وأشارت إلى أنهما لم يمتثلا للوائح المحلية.

يشار إلى أن 16 % فقط من الـ 60 ألف وحدة المعروضة للإيجار في باريس من خلال "إير بي إن بي" تحتوي على رقم تسجيل للإيجارات قصيرة الأجل، وهذه قاعدة إلزامية منذ دجنبر، حسبما تشير المدينة.

وأوضحت سلطات المدينة أن ما لا يقل عن 20 ألف عقار سكني أصبحت غير متاحة في باريس في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب شغل السياح لها، مما زاد من الضغط على سوق الإسكان.

وأعربت "إير بي إن بي" عن خيبة أملها إزاء القرار، وأنه "سيؤذي العائلات المحلية التي تتيح للسياح البقاء في منازلهم".

وقالت شركة فيمدو، ومقرها برلين، إنها فوجئت بهذه الخطوة لأنها كانت على اتصال مع سلطات المدينة بشأن هذه القضية.

وقالت الشركة: "أوضحنا أننا سنطلب من المضيفين لدى شركتنا إدخال أرقام التسجيل، وهو ما يستغرق بعض الوقت بالطبع".

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