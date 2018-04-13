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كُتّاب وآراء
عدد الإناث يفوق الذكور في تعداد ساكنة السنغال
كشف تقرير للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال أن تعداد ساكنة البلاد ارتفع إلى 15 مليونا و256 ألفا و346 نسمة سنة 2017.
وأوضح التقرير أن توزيع السكان حسب الجنس بلغ 7 ملايين و658 ألف و408 نسمة من الإناث (50.2 في المائة)، مقابل 7 ملايين و597 ألف و938 من الذكور (49.8 في المائة).
وحسب المصدر ذاته، فإن أكثر من نصف ساكنة السنغال تقطن في المناطق القروية (53.5 في المائة)، مقابل 46.5 في المائة في المناطق الحضرية.
التقرير الذي كشف عن وجود تباينات قوية في توزيع السكان، بين الكيانات الإدارية الإقليمية، أبرز أن منطقة دكار هي الأكثر احتضانا للسكان بنسبة 23 في المائة، وتليها مناطق تياس وجيوربيل حيث يعيش على التوالي 13.1 في المائة، و11 في المائة.