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الرئيسية | خارج الحدود | عدد الإناث يفوق الذكور في تعداد ساكنة السنغال

عدد الإناث يفوق الذكور في تعداد ساكنة السنغال

عدد الإناث يفوق الذكور في تعداد ساكنة السنغال
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 01:10

كشف تقرير للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال أن تعداد ساكنة البلاد ارتفع إلى 15 مليونا و256 ألفا و346 نسمة سنة 2017.

وأوضح التقرير أن توزيع السكان حسب الجنس بلغ 7 ملايين و658 ألف و408 نسمة من الإناث (50.2 في المائة)، مقابل 7 ملايين و597 ألف و938 من الذكور (49.8 في المائة).

وحسب المصدر ذاته، فإن أكثر من نصف ساكنة السنغال تقطن في المناطق القروية (53.5 في المائة)، مقابل 46.5 في المائة في المناطق الحضرية.

التقرير الذي كشف عن وجود تباينات قوية في توزيع السكان، بين الكيانات الإدارية الإقليمية، أبرز أن منطقة دكار هي الأكثر احتضانا للسكان بنسبة 23 في المائة، وتليها مناطق تياس وجيوربيل حيث يعيش على التوالي 13.1 في المائة، و11 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - aka bouzalim الجمعة 13 أبريل 2018 - 01:39
النساء اكتر من الرجال ولا تفعلن الفضائح التي تفعلها النساء العربيات
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2 - باعمراني الجمعة 13 أبريل 2018 - 01:40
عدد الإناث يفوق الذكور ليس بالسينغال فقط بل بالعالم بأسره ...لكن المنظمات النسوية Feminism تزور الحقائق لأغراض سلطوية و من أجل إخضاع الرجل وإستعباده ...أقول للنساء متبقاوش تشرطوا و لجاكم شي حد لصقوا فيه راه العنوسة خيبة .
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4
3 - الطنجاوي الجمعة 13 أبريل 2018 - 01:48
السبب هو الهجرة. فشوارع المدن المغربية والاشارات الحمراء مثلا تعج بالافارقة معظمهم من السنيغال.
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4 - اسفي الجمعة 13 أبريل 2018 - 01:53
وفي المغرب كدالك أصبحت الإناث أكثر من الذكور وأصبحت العنوسة سيدت الموقف وبالأخص في المدن والمناطق الصناعية وضعيات الفلاحية وتجد الجمعيات تتكلم عن زواج القاصرات ولاتتكلم عن استغلالهم من طرف بعد أرباب العمل
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