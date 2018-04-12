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الرئيسية | خارج الحدود | ضربات صاروخية أمريكية تنتظر سوريا خلال الساعات القادمة

ضربات صاروخية أمريكية تنتظر سوريا خلال الساعات القادمة

ضربات صاروخية أمريكية تنتظر سوريا خلال الساعات القادمة
محمد سعيد الوافي واشنطن
الخميس 12 أبريل 2018 - 22:46

في خضم التكهنات بتوقيت وشكل الرد العسكري الأمريكي على ما تسمّيه الولايات المتحدة والغرب بالهجمات الكيماوية على المدنيين في مدينة دوما، تتفق العديد من المصادر على أن الهجوم قد يبدأ بين السادسة والسابعة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي للعاصمة الأمريكية واشنطن، فجر الجمعة بتوقيت دمشق.

مؤشرات عديدة بدأت تلوح في الأفق؛ أهمها أن الرئيس الأمريكي كان قد أكد أن الرد الأمريكي سيكون خلال 48 ساعة على الأكثر، لكن وأمام إعلان الوكالة الدولية للأسلحة الكيماوية نيتها إرسال مفتشيها إلى سوريا بدأ من يوم السبت، يرى المراقبون أن ذلك ربما يحول دون أي تحرك أمريكي وهو ما يضيق حيز الخيارات الزمنية أمام ترامب بشأن الوفاء بوعد بالرد الصارم عبر ما أسماه بـ"صواريخ ذكية متطورة وجميلة".

التقارير الميدانية الواردة من البحر الأبيض المتوسط تفيد، كذلك، بأن حاملات الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" والمدمرات الأمريكية الخمس الأخرى المكلفة بشن الضربات الصاروخية على سوريا قد اتخذت مواقعها القتالية، بالقرب من الساحل السوري وجنوب جزيرة قبرص، كما أنها قد أنهت حالة التأهب؛ وهو ما يصعب إمكانية التراجع عن قرار الهجمات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، ظهر الخميس، إنه "على العالم أن ينتظر قرارا مهما قريبا جدا.. وسنرى ماذا سيحدث".

تصريحات الرئيس الأمريكي تترافق مع تأكيدات غربية (فرنسية وأمريكية) بوجود أدلة دامغة على استخدام نظام الأسد لأسلحة كيماوية ضد المدنيين في مدينة دوما؛ وهو المؤشر الذي يترك تحرك محققي المنظمة الدولية بدون أي معنى في الوقت الراهن.. كما تدعمه تصريحات سابقة لنيكي هايلي، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، بأن الرد الأمريكي لن يكترث بنتائج مباحثات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ونقلت بعض المصادر عن المؤرخ العسكري آندرو كارول أن امتلاك الولايات المتحدة لتقنيات الرؤية الليلية بعيدة المدى وتقنيات الرصد عن بُعد يرجح احتمال أن تكون الضربات خلال فترة الظلام؛ وهو ما دأب الجيش الأمريكي على فعله كما في حالة ليبيا 1986، و"عاصفة الصحراء" عام 1991، وقصف بغداد في سنة 1993، وعملية "ثعلب الصحراء" سنة 1998، وغزو العراق سنة 2003، والسابع من أبريل سنة 2017 حين أطلق الجيش الأمريكي 59 صاروخا توماهوك لقاعدة الشعيرات الجوية السورية.

وتسود حالة الترقب في العاصمة الأمريكية؛ فيما أنهى الرئيس الأمريكي اجتماعا بالبيت الأبيض مع فريقه العسكري ومسؤولين كبار في الأمن القومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - تازي حر الخميس 12 أبريل 2018 - 23:01
اخر دولة كانت تدعم المقاومة في فلسطين سوف تقصف امام اعيننا
السؤال المطروح
لماذا لا نشكك في الرواية الامريكية و نقول ان اسرائيل قصفت دوما بالكيماوي لتعطي دريعة للجيش الامريكي و الاسرائيلي بتدمير ما تبقى من سوريا الصامدة المقاومة
فلا نامت اعين الجبناء
ماذا تنتظرون من شعوب اعدم رئيس دولة شقيقة عربية مسلمة في يوم عيدهم ؟
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60
2 - vvv الخميس 12 أبريل 2018 - 23:02
سوريا رجعت بحال حلبة مصارعة بين روسيا والولايات ترمب يقول سأضرب بالصواريخ وبوتين يقول الارهابيين اولى, والهدف الرئيسي هو استعراض الاثنين على من الاقوى
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41
3 - محمد الخميس 12 أبريل 2018 - 23:02
سنرى هل روسيا حقا قوية ام انها فقط تدعي ذلك فلقد حان الوقت لتغيير موازين القوى العالمية ، اضن ان ساعة الولايات المتحدة قد حانت.
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27
4 - محمد الخميس 12 أبريل 2018 - 23:04
الا كاع تضرب الشعب السوري بالكيماوي واش قليل عليه نزيدوه الصواريخ الامريكية. يا رب نرجو رحمتك
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25
5 - مغربي الخميس 12 أبريل 2018 - 23:05
غي كيم جونغ أون دار عقلو او هادو بداو يحماقو
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32
6 - mouss الخميس 12 أبريل 2018 - 23:07
وهو ما دأب الجيش الأمريكي على فعله كما في حالة ليبيا 1986، و"عاصفة الصحراء" عام 1991، وقصف بغداد في سنة 1993، وعملية "ثعلب الصحراء" سنة 1998، وغزو العراق سنة 2003، والسابع من أبريل سنة 2017...... افهم يا الفاهم
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21
7 - Mohamed الخميس 12 أبريل 2018 - 23:10
بعد الرءيس اوباما، ليس هناك رءيس للولايات المتحدة الامريكية الا ممثل. لكل من لا يعرف روسيا والصين على قلب اسرائيل، سيدمروها و سيدمروا اصحاب الثروات الخليجيين لكي يصبحوا في دقيقة أفقر ناس في العالم. الخليجي لا يعرف و لا يتقن الا الركوب على الجمل!
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11
8 - الحرب العالمية التالتة الخميس 12 أبريل 2018 - 23:11
ترامب مهرج بامتياز

كيف لجيش سيضرب بالصواريخ على الأهداف ويعلن عن توقيت ضربها بمعنى

الصواريخ جديدة بتكنولوجيا عالية ونريد تجربتها أخلو المنطقة وحاولو أعتراضهم خلاصة القول أستعراض العضلات فقط وليس مايشدقون به من أوهام ترامب يريد حربا لكي تحل مشاكله !! ماعلاقة الحرب بالمشاكل الداخلية ؟؟ وأذا كان يريد حربا يواجه دولة ضعيفة متل بوش في العراق لكنه يريد مواجهة روسيا بالكلام فقط

روسيا فهمت الرسالة والعرب يسبحون في الخيال حتى وصلو ألى حرب عالمية تالتة

سوريا من أرض الشام ألى أرض التجارب
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11
9 - وعزيز الخميس 12 أبريل 2018 - 23:11
انها فقط أوهام ... و ثرثرة ...
الغرب فقد عقله ....
الغرب يدفعه من يخطط للبقاء على قمة التفوق في المنطقة .. الى ارتكاب حماقات من اجلها ...!!!! بدون مبررات !!
ما لم تحققه الجماعات الإرهابية ... ! تسعى امريكا لتحقيقه بعد فشل المشروع الذي أسموه الربيع العربي .... و اظهر ان ( فريق المقاومة ) الذي لا يساوم على ( لا للاستسلام للإملاءات ..) ... عليه ان يدفع الثمن بأية طريقة خاصة بعد انتصارات النظام السوري على من أوجده الغرب و تقدم له اسرائيل الدعم ( ضربات هنا و هناك و مساعدات طبية الجرحى ووو ). مسلسل طويل كله للتخريب ليس الا و تركيع الذين يقولون لا للخضوع ...ويشكلون مصدر قلق لإسرائيل على المدى القريب او العبيد !!!) من اجل هذا اتوا بهذا الذي إمضاؤه "كخطوط الزلزال " و يخيفونه بملفات مرة مرة لكي يلبي طلبات تلو طلبات ....
( يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ...)
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5
10 - خالد.ف الخميس 12 أبريل 2018 - 23:12
الضربات ستتنفذ لا محالة ، و المقصود هنا إيران عدوة الكيان الإسرائيلي ،أما روسيا فلا يمكنها مواجهة غطرسة أمريكا و بالتالي ستتبرأ من إيران كما تبرأت من العراق أيام صدام حسين و ستنفذ بجلدها لتترك المجال لتدمير إيران أو على الأقل تجريدها من سلاحها النووي .إذ ذاك ستتوسع إسرائيل . أما التدخل بسبب العدوان الكيميائي الذي تعرض له العزل يبقى مبرر لا يمت للحقيقة بصلة لأن الغرب لا يعرف معنى التعاطف الإنساني .
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6
11 - ملاحظ الخميس 12 أبريل 2018 - 23:14
واهمون من يعتقدون أن الضربة بسبب "دوما"أو ماقبلها دماء العرب لاتساوي شيئا عند الغرب بقدر مايهمهم ترواثهم ..من جهة ثانية فإن الضربة تقررت غداة إسقاط الطائرة الإسرائيلية ولأول مرة في تاريخ المنطقة وهذا ماشكل تحولا في الأهداف والاستراتيجية ...وبعد تحديد الأهداف وصناعة الأسباب فالآن تخاض الحرب بالوكالة نفس سيناريو العراق...
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6
12 - تاوناتي الخميس 12 أبريل 2018 - 23:14
بشار وبوتين والمليشيات الإيرانية دمروا كل سوريا ودكوا المدن فوق رؤوس سكانها.وحتى الكيماوي قصفوها به.ماذا تبقى لترمب وغيره لكي يدمره .
أمريكا ستقصف المواقع العسكرية حيث يتواجد جيش بشار والمليشيات الايرانية وهذا لن يضر الشعب السوري في شيء.
اذا نقول: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج منها الشعب السوري سالما.
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-6
13 - Aziz-canada الخميس 12 أبريل 2018 - 23:15
نعم ضربات قادمه بعد اخبارهم بتفاصيلها واخد كل وقتهم لإخلاء الأماكن المحددة... هل اخبروا القدافي والعراق بقدوم ضربات او انطلقوا بدون سابق إنذار. مند متى تخبر عدوك بساعة الهجوم وحتى بنوع الصواريخ التي ستستعمل؟؟؟؟
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14 - KIM الخميس 12 أبريل 2018 - 23:16
اظن ان الحرب العالمية الثالث على الابواب
والدليل على الافلاس الغربي بعد صعود الصين
والذي يدفع الغرب على الحرب لتدمير دول لخلق
واعادت التوازن لصالحهم وبناء اقتصاديات جديدة
بنهب وتنصيب انظمة عميلة تحرس على مصالهم
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4
15 - البيضاوي الخميس 12 أبريل 2018 - 23:19
ترامب كان قد وجه خطابه مباشرة بالامس الى روسيا وليس الى سوريا ،، حين قال لهم نحن قادمون لضربكم في سوريا وسنرى ما انتم فاعلون مع صواريخنا القوية والذكية

هذا بطبيعة الحال فيه استفزاز وتحد كبير من طرف ترامب لروسيا..
امريكا مغرورة وتريد ان تظهر للعالم مرة اخرى انه لا قوة فوق فوة الولايات المتحدة الامريكية..
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6
16 - محمد السني الخميس 12 أبريل 2018 - 23:20
قبل ان ترى ما ستفعل روسيا كان عليك ان تتساءل لماذا خيانة العرب ودفع بعضها المحموم بل وشراء ترامب لضرب سوريا بل حتى نشوة المشاركة فيها
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5
17 - الحل الأمريكي الخميس 12 أبريل 2018 - 23:26
أي دعم للقضية الفلسطينية تتحدث عنه!! هل دعمك لقضية فلسطين شيك على بياض لقتل الشعب وقصفهم ؟ عن أي رئيس مسلم تتحدث يا هذا ؟! البعث العربي الملحد ،القومجي السطاليني صاحب خرافات الشيوعية الالحادية من صدام حسين ،قذافي،حافظ الأسد وبشار الاسد وجمال عبد الناصر الخ !!! عن اي خرافات وأوهام تدافعون ؟؟؟ امريكا هي من تملك الحل لتوقف الاسد ، كما وقفت مع البوسنة ضد جرائم الصرب و كما تحارب في مجلس الامن لتخرج بقرار لنجدة الروهنغيا من الصين الشيوعية الملحدة، امريكا في حربها مع العراق وافغانستان قد تكون مع او ضد ولكن لا احد يستطيع نكران ان الحل يكمن في التموقع مع الحل الامريكي في سوريا، بشار يتحالف مع الروس و الصين والشيعة ابران وحزب اللات و السنة حرام عليهم البحث عن تحالفات!!!! و يجب قتلهم بدعوى الممانعة واسرائيل ؟!!!مالكم كيف تحكمون
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18 - وليد الخميس 12 أبريل 2018 - 23:26
ذلك المغفل ترامب يريد تجربة صواريخه الجديدة والذكية على سوريا هذه مهزلة للعرب .اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين
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19 - ريم الخميس 12 أبريل 2018 - 23:27
الشعب هو الذي يؤدي الثمن ، ضرب من كل الاتجاهات الكل يجرب اسلحته وقوته في هذا البلد ، أما الضرب بالكيماوي فاعتقد انها فقط ابتدعها الامريكيون لضرب سوريا. وسيخلقون ذرائع أخرى لضرب كل الدول من المحيط الى الخليج التي ولم تنج منهم الا المغرب والجزائر وانظروا اين وصلت حالة التوتر بين البلدين وهم السبب في ما يحدث .يجب ان يستفيق البلدان قبل ان يحل الدمار الشمال بالبلدين من أجل نزاع مفتعل
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20 - المراكشي الخميس 12 أبريل 2018 - 23:28
ان المزعومة اسرائيل هي من قصفت الدومة بالاسلحة الكيماوية حتى تكون ذريعة لواشنطن ان تبقى بسوريا بعدما سوى بن سلمان فاتورة البقاء
ها أنتم أبها المسلمون ترون كيف يخون العرب أهليهم بدون رحمة و لا شفقة، لكن كما تدين تدان و اعلم ان أمريكا ليس لديها أصدقاء بل مصالح فقط
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