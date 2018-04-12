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كُتّاب وآراء
ضربات صاروخية أمريكية تنتظر سوريا خلال الساعات القادمة
في خضم التكهنات بتوقيت وشكل الرد العسكري الأمريكي على ما تسمّيه الولايات المتحدة والغرب بالهجمات الكيماوية على المدنيين في مدينة دوما، تتفق العديد من المصادر على أن الهجوم قد يبدأ بين السادسة والسابعة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي للعاصمة الأمريكية واشنطن، فجر الجمعة بتوقيت دمشق.
مؤشرات عديدة بدأت تلوح في الأفق؛ أهمها أن الرئيس الأمريكي كان قد أكد أن الرد الأمريكي سيكون خلال 48 ساعة على الأكثر، لكن وأمام إعلان الوكالة الدولية للأسلحة الكيماوية نيتها إرسال مفتشيها إلى سوريا بدأ من يوم السبت، يرى المراقبون أن ذلك ربما يحول دون أي تحرك أمريكي وهو ما يضيق حيز الخيارات الزمنية أمام ترامب بشأن الوفاء بوعد بالرد الصارم عبر ما أسماه بـ"صواريخ ذكية متطورة وجميلة".
التقارير الميدانية الواردة من البحر الأبيض المتوسط تفيد، كذلك، بأن حاملات الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" والمدمرات الأمريكية الخمس الأخرى المكلفة بشن الضربات الصاروخية على سوريا قد اتخذت مواقعها القتالية، بالقرب من الساحل السوري وجنوب جزيرة قبرص، كما أنها قد أنهت حالة التأهب؛ وهو ما يصعب إمكانية التراجع عن قرار الهجمات.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، ظهر الخميس، إنه "على العالم أن ينتظر قرارا مهما قريبا جدا.. وسنرى ماذا سيحدث".
تصريحات الرئيس الأمريكي تترافق مع تأكيدات غربية (فرنسية وأمريكية) بوجود أدلة دامغة على استخدام نظام الأسد لأسلحة كيماوية ضد المدنيين في مدينة دوما؛ وهو المؤشر الذي يترك تحرك محققي المنظمة الدولية بدون أي معنى في الوقت الراهن.. كما تدعمه تصريحات سابقة لنيكي هايلي، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، بأن الرد الأمريكي لن يكترث بنتائج مباحثات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ونقلت بعض المصادر عن المؤرخ العسكري آندرو كارول أن امتلاك الولايات المتحدة لتقنيات الرؤية الليلية بعيدة المدى وتقنيات الرصد عن بُعد يرجح احتمال أن تكون الضربات خلال فترة الظلام؛ وهو ما دأب الجيش الأمريكي على فعله كما في حالة ليبيا 1986، و"عاصفة الصحراء" عام 1991، وقصف بغداد في سنة 1993، وعملية "ثعلب الصحراء" سنة 1998، وغزو العراق سنة 2003، والسابع من أبريل سنة 2017 حين أطلق الجيش الأمريكي 59 صاروخا توماهوك لقاعدة الشعيرات الجوية السورية.
وتسود حالة الترقب في العاصمة الأمريكية؛ فيما أنهى الرئيس الأمريكي اجتماعا بالبيت الأبيض مع فريقه العسكري ومسؤولين كبار في الأمن القومي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
السؤال المطروح
لماذا لا نشكك في الرواية الامريكية و نقول ان اسرائيل قصفت دوما بالكيماوي لتعطي دريعة للجيش الامريكي و الاسرائيلي بتدمير ما تبقى من سوريا الصامدة المقاومة
فلا نامت اعين الجبناء
ماذا تنتظرون من شعوب اعدم رئيس دولة شقيقة عربية مسلمة في يوم عيدهم ؟
كيف لجيش سيضرب بالصواريخ على الأهداف ويعلن عن توقيت ضربها بمعنى
الصواريخ جديدة بتكنولوجيا عالية ونريد تجربتها أخلو المنطقة وحاولو أعتراضهم خلاصة القول أستعراض العضلات فقط وليس مايشدقون به من أوهام ترامب يريد حربا لكي تحل مشاكله !! ماعلاقة الحرب بالمشاكل الداخلية ؟؟ وأذا كان يريد حربا يواجه دولة ضعيفة متل بوش في العراق لكنه يريد مواجهة روسيا بالكلام فقط
روسيا فهمت الرسالة والعرب يسبحون في الخيال حتى وصلو ألى حرب عالمية تالتة
سوريا من أرض الشام ألى أرض التجارب
الغرب فقد عقله ....
الغرب يدفعه من يخطط للبقاء على قمة التفوق في المنطقة .. الى ارتكاب حماقات من اجلها ...!!!! بدون مبررات !!
ما لم تحققه الجماعات الإرهابية ... ! تسعى امريكا لتحقيقه بعد فشل المشروع الذي أسموه الربيع العربي .... و اظهر ان ( فريق المقاومة ) الذي لا يساوم على ( لا للاستسلام للإملاءات ..) ... عليه ان يدفع الثمن بأية طريقة خاصة بعد انتصارات النظام السوري على من أوجده الغرب و تقدم له اسرائيل الدعم ( ضربات هنا و هناك و مساعدات طبية الجرحى ووو ). مسلسل طويل كله للتخريب ليس الا و تركيع الذين يقولون لا للخضوع ...ويشكلون مصدر قلق لإسرائيل على المدى القريب او العبيد !!!) من اجل هذا اتوا بهذا الذي إمضاؤه "كخطوط الزلزال " و يخيفونه بملفات مرة مرة لكي يلبي طلبات تلو طلبات ....
( يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ...)
أمريكا ستقصف المواقع العسكرية حيث يتواجد جيش بشار والمليشيات الايرانية وهذا لن يضر الشعب السوري في شيء.
اذا نقول: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج منها الشعب السوري سالما.
والدليل على الافلاس الغربي بعد صعود الصين
والذي يدفع الغرب على الحرب لتدمير دول لخلق
واعادت التوازن لصالحهم وبناء اقتصاديات جديدة
بنهب وتنصيب انظمة عميلة تحرس على مصالهم
هذا بطبيعة الحال فيه استفزاز وتحد كبير من طرف ترامب لروسيا..
امريكا مغرورة وتريد ان تظهر للعالم مرة اخرى انه لا قوة فوق فوة الولايات المتحدة الامريكية..
ها أنتم أبها المسلمون ترون كيف يخون العرب أهليهم بدون رحمة و لا شفقة، لكن كما تدين تدان و اعلم ان أمريكا ليس لديها أصدقاء بل مصالح فقط