تحطم مروحية عسكرية روسية ومصرع طياريها الاثنين

هسبريس - إفي

تحطمت مروحية روسية طراز "Ka-29" الليلة الماضية في مياة بحر البلطيق ما أسفر عن مصرع طياريها الاثنين، وفقا لما أعلنته اليوم القوات البحرية الروسية.

وأكدت البحرية الروسية في بيان أنه "في الـ12 من أبريل عام 2018 حوالي الساعة 23.30 بتوقيت موسكو (20.30 بتوقيت جرينتش) تحطمت مروحية Ka-29 أثناء رحلات تجريبية ليلية فوق مياه بحر البلطيق".

وأوضح البيان أن الطيارين اللذين لقيا حتفهما كانا يعملان لصالح الشركة المصنعة للمروحية.

وأفاد البيان أن الأحوال الجوية كانت جيدة وقت وقوع الحادث الذي لم يتم التعرف على اسبابه بعد.