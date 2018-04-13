أمريكا تدرس العودة إلى اتفاقية المحيط الهادئ

هسبريس - متابعة

قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس إن حكومته تدرس امكانية العودة إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لأنها تؤمن بالتجارة الحرة، مؤكدا أن أي عودة للمعاهدة ينبغي أن تكون "في ظل الظروف المناسبة".

وأكد روس خلال النسخة الثالثة من قمة الأمريكتين للأعمال في العاصمة البيروانية ليما الليلة الماضية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب فريقه الاقتصادي والتجاري بدراسة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية التجارية التي تضم 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ.

وذكر المسئول الحكومي أن هذا الطرح ليس جديدا، مشيرا إلى أن ترامب قد قدمه في مؤتمر دافوس بسويسرا خلال يناير الماضي.

وأكد البيت الأبيض أمس أن ترامب أمر مستشاريه ببحث امكانية إعادة التفاوض على اتفاق أفضل من أجل الانضمام إلى المعاهدة.

ولم يذكر روس ما إذا كانت العودة إلى الاتفاقية ستكون عبر إعادة التفاوض بشأنها، ما يعد أمرا صعبا لأن الدول الأخرى تفاوضت مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ووقعت على الاتفاقية بالأحرف الأولى.

وتشارك في الاتفاقية التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول آواخر العام الجاري بروناي وأستراليا وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك واليابان ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.