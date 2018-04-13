فلسطين تشيد بدور الملك في الدفاع عن القدس

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، سفير دولة فلسطين بالرباط جمال الشوبكي. وشكّل اللقاء مناسبة لتدارس آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة مجلس النواب أنه "خلال المباحثات جدد سفير دولة فلسطين بالرباط الإشادة بالموقف المتقدم لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، وأردف بأن المنتظم الدولي يرفض قرار الإدارة الأمريكية، وبأن الشعب الفلسطيني يصر على المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي مستندا إلى عدالة قضيته وإلى صمود كافة مكوناته".

وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن جمال الشوبكي أثنى بالمناسبة على الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية المغربي إلى القدس، مشيرا إلى أثرها الطيب عند المقدسيين، وإلى أن المغرب حاضر دائما في قلوب ووجدان ساكنة القدس الشريف.

من جهته ذكر الحبيب المالكي بالرسالة التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس الأمريكي، والتي أعرب فيها عن انشغاله الشخصي العميق، والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

وأكد المالكي، حسب البلاغ ذاته، وقوف مجلس النواب بكافة مكوناته مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم، ودعم قضيته العادلة، والدفاع عن الشرعية الفلسطينية، ومساندة كل المبادرات الرامية إلى نصرة القضية الفلسطينية.