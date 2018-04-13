24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0620:0121:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. كندا تكرم الثقافة المغربية في المعرض الدولي للكتاب بكيبيك (5.00)

  2. مياه واد بوظهر تصل إلى تجزئات سكنية في فاس (5.00)

  3. الصحراء مغربية (5.00)

  4. وضع البنيات التحتية بـ"دار الضمانة" .. انتظارات تتجاوز الترقيعات (5.00)

  5. مادّة سامّة تنهي حياة جندي سابق بمدينة سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قطاع الصحة يحقق نموا بنسبة 300% في الإمارات

قطاع الصحة يحقق نموا بنسبة 300% في الإمارات

قطاع الصحة يحقق نموا بنسبة 300% في الإمارات
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 21:48

أفادت دراسة بحثية أن الاستثمار في القطاع الصحي بالإمارات يسير بمعدلات كبيرة، موضحة أن حجم الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار) العام الماضي.

وتوقعت الدراسة المقرر مناقشتها في مؤتمر الإمارات العالمي لجراحة العظام، الشهر المقبل، أن يصل الاستثمار الصحي بالإمارات إلى 118.1 مليار درهم (32.2 مليار دولار) في العام 2027 بمعدل زيادة 65%.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجموعة (إم.إف.بي) للرعاية الصحية بالإمارات: "يعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نموا في الإمارات، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع أكثر من (300 %) خلال العشر سنوات المقبلة، وهناك حاجة إلى نحو 10 آلاف سرير طبي جديد على مستوى الدولة حتى 2020".

وأضاف: "هناك العديد من العوامل التي تستلزم قيام القطاع الصحي الخاص بدوره والمشاركة في توفير الرعاية الصحية، ومن أبرزها زيادة معدل السكان بنسبة بلغت (10.2 % سنويا)، والزيادة في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسرطان".

وأشار إلى وجود زيادة في الإنشاءات الصحية والمشاريع الطبية بالإمارات، وهو ما يعزز فرصة الدولة في أن تكون وجهة للسياحة الطبية، مؤكدا أهمية زيادة الانشاءات الصحية وتطوير جميع النظم التي من شأنها تهيئة الأجواء أمام استثمارات المؤسسات الصحية المحلية والعالمية.

وأكد القاسمي، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة لتكون الإمارات بيئة سياحة علاجية عالمية، مشددا على أهمية إيجاد شراكة بين مؤسسات القطاع الصحي الخاص ليقوم بدور يوازي إمكانياته وقدراته المالية والإدارية، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة في توفير خدمات صحية متوافقة مع المعايير العالمية.

وقدر تقرير لشركة "بزنس مينيتور انترشيونال" أن يبلغ معدل النمو في الاستثمار بالرعاية الصحية بالإمارات 65% ومعدل النمو السنوي المركب 6% عام 2027.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:06
قطاع الصحة بالإمارات يحقق نموا بنسبة 300% بالمقابل لو جمعنا كل القطاعات بالمغرب وفي جميع المجالات لن يصل النمو إلى 30% ومع هذا نريد تنظيم كأس العالم وجهنا قاصح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - المهاجر الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:15
وقطاع الصحة بالمغرب يتراجع ب 300 %
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.