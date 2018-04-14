24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5513:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. العلاقات الجنسية داخل المجتمعات القديمة .. (5.00)

  2. مياه واد بوظهر تصل إلى تجزئات سكنية في فاس (5.00)

  3. الصحراء مغربية (5.00)

  4. مادّة سامّة تنهي حياة جندي سابق بمدينة سطات (5.00)

  5. وزير الإسكان يتفقد مخطط إنجاز مشاريع تامسنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أوغندا توافق على استقبال مهاجرين من إسرائيل

أوغندا توافق على استقبال مهاجرين من إسرائيل

أوغندا توافق على استقبال مهاجرين من إسرائيل
هسبريس - متابعة
السبت 14 أبريل 2018 - 05:53

ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الأوغندية وافقت على استقبال 500 مهاجر سوداني وإريتري من إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

يشار إلى أن إسرائيل قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإعادة توطين نحو 16 ألف طالب لجوء من الأفارقة، ما يوقف خطة الدولة لترحيل الآلاف قسريا.

ولكن سرعان ما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاتفاق بعد تعرضه لانتقادات من جانب أعضاء الائتلاف الحكومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.