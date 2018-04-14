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أوغندا توافق على استقبال مهاجرين من إسرائيل
السبت 14 أبريل 2018 - 05:53
ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الأوغندية وافقت على استقبال 500 مهاجر سوداني وإريتري من إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".
يشار إلى أن إسرائيل قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإعادة توطين نحو 16 ألف طالب لجوء من الأفارقة، ما يوقف خطة الدولة لترحيل الآلاف قسريا.
ولكن سرعان ما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاتفاق بعد تعرضه لانتقادات من جانب أعضاء الائتلاف الحكومي.