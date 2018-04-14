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الإضرابات تغلق "برج إيفل" أمام زوار باريس
السبت 14 أبريل 2018 - 04:20
أعلنت الشركة القائمة على تشغيل برج إيفل،إغلاق رمز العاصمة الفرنسية باريس أمام زائريه، بسبب موجة الإضرابات المنتشرة في البلاد.
وذكرت الشركة، في بيان، أنها اتخذت قرار الإغلاق عقب انضمام مجموعة من الموظفين المسؤولين عن تأمين وإدارة البرج إلى موجة الإضرابات المنتشرة في قطاعات عديدة بفرنسا.
وأضافت أنه بإمكان السياح زيارة المنطقة المحيطة بالبرج وحديقته. ولم توضح مدة استمرار الإضراب، أو موعد إعادة فتح أبواب البرج من جديد.
وتجاوز عدد زائري برج إيفل، في عام 2017، حاجز 6 ملايين سائح من مختلف بلاد العالم.
ومنذ 22 مارس الماضي تشهد مدن فرنسية إضرابات، يشارك فيها موظفو القطاع العام، وعمال قطاعات النقل البري، والجوي والسكك الحديد، احتجاجًا على قرارات الحكومة التقشفية.