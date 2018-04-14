البرلمان الأوروبي يريد استجواب مؤسس فيسبوك

هسبريس - متابعة

أعلن البرلمان الأوروبي أنه يريد استجواب الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" ومؤسسها مارك زوكربيرغ، على خلفية فضيحة تسريب بيانات المستخدمين.

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إنهم على ثقة بأن زوكربيرغ مستعد للإجابة على أسئلتهم.

وأشار تاجاني إلى أن البرلمان الأوروبي ينتظر من زوكربيرغ أن يثبت التزامه تجاه المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء الماضي، أعلن زوكربيرغ، تحمله المسؤولية الكاملة في استغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" لبيانات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

جاء ذلك في إفادة قدمها زوكربيرغ، أمام لجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

و"كامبريدج أناليتيكا" شركة استشارات سياسية (مقرها لندن) ارتبطت بترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومتهمة بالحصول على بيانات شخصية لـ87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" بطريقة غير قانونية ودون علمهم، وذلك بغية وضع برمجية لتحليل ميول سياسية للناخبين.

وقال زوكربيرغ "لم نلق نظرة واسعة كافية تجاه مسؤوليتنا، وكان هذا خطًأ جسيمًا.. لقد كان خطئي، أنا آسف. بدأت فيسبوك وأديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا".