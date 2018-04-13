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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة روسية تقضي بحجب تطبيق "تيليغرام"

محكمة روسية تقضي بحجب تطبيق "تيليغرام"

محكمة روسية تقضي بحجب تطبيق "تيليغرام"
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 17:35

قضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، بحجب تطبيق المراسلات "تيليغرام" في البلاد، على خلفية رفض مسؤولي التطبيق تسليم مفاتيح تشفير مراسلات مستخدميه إلى جهاز الأمن الفيدرالي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن يوليا سمولينا، قاضية محكمة "تاغانكا" بالعاصمة موسكو، قولها "وافقت المحكمة على طلب هيئة (روسكومنادزور) الروسية للرقابة على الاستهلاك، والخاص بحجب تطبيق تيليغرام".

وأضافت أنّ قرار الحجب "سيتم تنفيذه بشكل فوري".

غير أنها أشارت إلى إمكانية رفع قرار الحجب حال توفير مفاتيح تشفير مراسلات مستخدمي التطبيق إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

واليوم، رفضت سمولينا طلب تأجيل حجب التطبيق، والذي تقدم به بافيل دوروف، وكيل رئيس شركة "تيليغرام" في روسيا، قائلة إنه "طلب لا مبرر له".

يشار أن إدارة "تيليغرام" أفادت بأن تسليم مفاتيح تشفير مراسلات المستخدمين يعد طلبًا "يتعارض مع الدستور الروسي"، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأعلن محامو هيئة "أغورا الدولية" (ممثلو شركة تيليغرام) اعتزامهم الاستئناف على قرار المحكمة.

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