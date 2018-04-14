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كُتّاب وآراء
خدمات "الأمن السيبراني" توحد 4 شركات عالمية
وقعت أربع شركات اتفاقية لإنشاء أول تحالف عالمي للأمن الإلكتروني من أجل تزويد الشركات بمحفظة شاملة من خدمات "الأمن السيبراني".
وجاء في بيان صادر عن شركة اتصالات الإماراتية أن الشركات الأربع هي: "تيلفونيكا" الإسبانية و"اتصالات" الإماراتية، و"سوفت بنك" اليابانية و"سينغتل" السنغافورية.
وبحسب المصدر؛ يجمع هذا التحالف كبار مزودي خدمات الأمن الإلكتروني في العالم، الذي سيضم أكثر من 1.2 مليار مشترك، من أكثر من 60 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة الى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.
ويهدف التحالف، إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الموارد والقدرات المشتركة لحماية الشركات من المخاطر الأمنية المحتملة، في ضل التعقيدات التي تشهدها بيئة أمن المعلومات العالمية حالياً. وسيكون التحالف مفتوحاً لجلب مزيد من الأعضاء الجدد في المستقبل.
و"الأمن السيبراني" هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها.