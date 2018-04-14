دراسة: الدواعش يبايعون البغدادي للمرة الثانية لتجنب الانشقاق

هسبريس - نور الدين إكجان

بعد الجدل الذي أثاره خبر وفاة أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، وتواتر الأخبار التي تنفي صحة مصرعه على أيدي قوات روسية؛ أعلن الدواعش تجديدهم لبيعة أبي بكر البغدادي، للمرة الثانية تواليا، في الأيام القليلة الماضية، في بيان صادر عن التنظيم الإرهابي الذي طُرِدَ من أقوى معاقله بعد سلسلة هجومات قوية تعرض لها.

تجديد البيعة كان محط اهتمام العديد من مراكز الأبحاث العربية والدولية، قصد تفكيك عناصر قوة البغدادي، وطريقة صموده أمام الحصار الذي فرضته القوى الإقليمية والعالمية الكبرى، والأهداف التي تضمرها خطوة الاحتفاظ بالبغدادي على رأس داعش.

مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة أوضح، في مقال له، أن "التنظيم يبتغي بالأساس الحفاظ على هيكله التنظيمي، من خلال تجديد البيعة للبغدادي، بعدما وصل التنظيم إلى مرحلة الانهيار، حيث يعتبر البيان بمثابة رسالة مفادها أن التنظيم قوي ومتماسك وقادر على البقاء وإدارة وضبط حدود العلاقة بين القيادة والكوادر، إلى جانب الإيحاء بأن عناصره لا تزال متمسكة بقيادته، وهى مزاعم قد لا تتوافق مع المعطيات الموجودة على الأرض".

وأضاف المركز، في المقال ذاته، أن "عناصر داعش تضع في مفكرتها تفادي قضية الانشقاق؛ وهو احتمال قائم بشكل كبير، بسبب الهزائم الكبيرة التي تعرض لها التنظيم في المناطق الرئيسية التي سيطر عليها في الأعوام الماضية، والتي يمكن أن تدفع بعض قياداته وكوادره إلى الانشقاق من أجل تكوين مجموعات أو تنظيمات فرعية أخرى أو الانضمام إلى بعض التنظيمات القائمة والمنافسة للتنظيم، والتي ما زالت تنشط داخل بعض المناطق في سوريا تحديدًا".

ويبتغي التنظيم الإرهابي، حسب المركز، إضافة إلى ما سبق، "إعادة تنظيم صفوفه من جديد للتعامل مع المعطيات الجديدة التي أنتجتها الخسائر التي تعرّض لها في الفترة الماضية، في ظل انخراطه في معارك مسلحة على أكثر من جبهة وضد أطراف متعددة سعت إلى إخراجه من المناطق التي سيطر عليها في السابق".

ومن هنا، "يحاول التنظيم استغلال مثل هذه الآليات في إقناع بعض المجموعات الفرعية والخلايا النائمة بمواصلة الولاء لقيادته الحالية، وعدم الإقدام على الانشقاق، بشكل سوف يوجه ضربة قوية للتنظيم، ويخصم من قدرته على تفعيل نشاطه من جديد داخل الدولتين".

وختم المركز ورقته البحثية باعتبار "الخطوة محاولة لتحفيز الإرهابيين، خاصة أن الهزائم العسكرية التي تعرّض لها أثرت على الحالة المعنوية لقياداته وكوادره، لا سيما بعد ما تبين أن التنظيم فشل في تحقيق الأهداف الرئيسية التي تأسس من أجلها واستطاع عبرها استقطاب عدد كبير من عناصره".

وقد فَرَضَ هذه الخطوة، وفق المركز ذاته، "تداعيات مباشرة على العديد من المجموعات الداخلية والتنظيمات الفرعية في الخارج التي رجحت أن تتعرض بدورها لضربات عسكرية قوية من جانب القوى والأطراف المعنية بالحرب ضد الإرهاب في الفترة المقبلة، وربما يكون التنظيم قد تعمد نشر هذا الإعلان من أجل إقناع تلك التنظيمات والمجموعات بتجديد الثقة في قيادته الحالية".