ابنة ترامب: واشنطن تدعم نساء أمريكا اللاتينية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، إيفانكا، في القمة الثامنة للأمريكتين في ليما، أن الولايات المتحدة ستستثمر 500 مليون دولار في برنامج من أجل تمكين المرأة في أمريكا اللاتينية.

وتحدثت إيفانكا، خلال قمة للمديرين التنفيذيين قبيل القمة الفعلية التي من المتوقع أن تجمع قادة ووفود من نحو 30 دولة،وقالت: "مرة أخرى، نؤكد على الدور المهم للمرأة في الاقتصاد".

واضافت أن الولايات المتحدة ستستثمر الأموال في تعزيز حصول المرأة في أمريكا اللاتينية على "رأسمال ووظائف وفرص للازدهار".

وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، جون سولفان، أن الولايات المتحدة لديها 40 برنامجا لتمكين المرأة، العديد منها في أمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، انتقد رئيس بوليفيا إيفو موراليس، بشكل غير مباشر، خطط الرئيس ترامب لبناء جدار على الحدود المكسيكية للقضاء على الهجرة.

وقال موراليس، في قمة المديرين التنفيذيين، إن "التوقيت غير مناسب لبناء جدران مادية أو قانونية". وأوضح أإن العالم ينظر إلى "تفسخ النموذج الليبرالي الجديد الذي لم ينجح في فعل شئ سوى إفقارنا من أجل إفادة قلة".

وتعقد قمة الأمريكتين في ظل غياب الرئيس ترامب، الذي ألغى مشاركته بدعوى أنه مضطر للتعامل مع رد واشنطن على هجوم كيميائي مزعوم في سورية، ويعوضه نائبه مايك بنس.