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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن بدء العملية العسكرية ضد نظام الرئيس السوري الأسد

ترامب يعلن بدء العملية العسكرية ضد نظام الرئيس السوري الأسد

ترامب يعلن بدء العملية العسكرية ضد نظام الرئيس السوري الأسد
هسبريس من الرباط
السبت 14 أبريل 2018 - 02:00

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، في خطاب إلى الأمة، إنه أصدر أوامره بتنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف في سورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

من جهتها أعلنت وكالة "فرانس بريس" عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق، بينما ذكرت "رويترز" أن الدخان يتصاعد من الجانب الشرقي للمدينة.

وقرر ترامب شن هجمات على سورية بعد هجوم كيماوي مشتبه به أودى بحياة العشرات في بلدة دوما ، خارج دمشق ، في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول أمريكي القول إن الرئيس قد توصل إلى قرار نهائي حول هذه المسألة.

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