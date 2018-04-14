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كُتّاب وآراء
الرئيس المصري يمدد "حالة الطوارئ" ثلاثة أشهر
أعلنت السلطات المصرية، عن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من اليوم السبت.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش والشرطة ستتولى، بموجب هذه القرار، "اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا مماثلا بتمديد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد، يوم 13 يناير الماضي.