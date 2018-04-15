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كُتّاب وآراء
"طالبان" تقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية
انقطعت الكهرباء عن 80% من كابول بعد تفجير طالبان برجا ضغط عال، بعد أقل من شهر بعد تفجير أخر، في هجوم مشابه للعناصر المتمردة تسبب في انقطاع كبير للخدمة بالعاصمة الأفغانية.
وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكهرباء، وحيد الله توحيدي، إن البرج الذي تمت مهاجمته يقع في منطقة "داند-ي-غوري" بولاية بغلان، شمال شرق البلاد، وتم تدميره.
وأضاف المتحدث أن خط الضغط العال كان يضخ نحو "300 ميغاواط" من الكهرباء إلى العاصمة كابول، وتسبب تدميره في انقطاع الكهرباء عن 80% من المدينة.
وأشار توحيدي إلى أن عددا من الخبراء المختصين موجودون في المنطقة، لكنهم لم يستيطعوا بدء أعمالهم بعد لأسباب أمنية، مشيرا إلى وجود العناصر الأمنية أيضا في عين المكان.
وأكد مدير شرطة بغلان، اكرام الدين ساراي، ضمن تصريح لوكالة "إفي"، أن عناصر طالبان فجرت البرج.
وهددت جماعة طالبان بقطع التيار الكهربائي في كابول إذا لم تقبل الحكومة طلبها في تحسين الخدمات الكهربائية ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها.