24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5413:3317:0620:0221:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. سرايا القدس تنعي نشطاء قتلوا أثناء "تجهيز بغزة" (5.00)

  2. انفجار بندقية ينهي حياة فارس بمهرجان الزهور (5.00)

  3. أول اختبار أمام الوزير أمزازي (5.00)

  4. ابنة ترامب: واشنطن تدعم نساء أمريكا اللاتينية (5.00)

  5. أقصبي: البنك الدولي يتسبب في "التبعية الغذائية" للدول النامية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "طالبان" تقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية

"طالبان" تقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية

"طالبان" تقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية
هسبريس - إفـي
الأحد 15 أبريل 2018 - 02:53

انقطعت الكهرباء عن 80% من كابول بعد تفجير طالبان برجا ضغط عال، بعد أقل من شهر بعد تفجير أخر، في هجوم مشابه للعناصر المتمردة تسبب في انقطاع كبير للخدمة بالعاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكهرباء، وحيد الله توحيدي، إن البرج الذي تمت مهاجمته يقع في منطقة "داند-ي-غوري" بولاية بغلان، شمال شرق البلاد، وتم تدميره.

وأضاف المتحدث أن خط الضغط العال كان يضخ نحو "300 ميغاواط" من الكهرباء إلى العاصمة كابول، وتسبب تدميره في انقطاع الكهرباء عن 80% من المدينة.

وأشار توحيدي إلى أن عددا من الخبراء المختصين موجودون في المنطقة، لكنهم لم يستيطعوا بدء أعمالهم بعد لأسباب أمنية، مشيرا إلى وجود العناصر الأمنية أيضا في عين المكان.

وأكد مدير شرطة بغلان، اكرام الدين ساراي، ضمن تصريح لوكالة "إفي"، أن عناصر طالبان فجرت البرج.

وهددت جماعة طالبان بقطع التيار الكهربائي في كابول إذا لم تقبل الحكومة طلبها في تحسين الخدمات الكهربائية ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.