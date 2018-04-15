24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5413:3317:0620:0221:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. سرايا القدس تنعي نشطاء قتلوا أثناء "تجهيز بغزة" (5.00)

  2. انفجار بندقية ينهي حياة فارس بمهرجان الزهور (5.00)

  3. أول اختبار أمام الوزير أمزازي (5.00)

  4. ابنة ترامب: واشنطن تدعم نساء أمريكا اللاتينية (5.00)

  5. أقصبي: البنك الدولي يتسبب في "التبعية الغذائية" للدول النامية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اسكتلندا تنتقد مساهمة بريطانيا في قصف سوريا

اسكتلندا تنتقد مساهمة بريطانيا في قصف سوريا

اسكتلندا تنتقد مساهمة بريطانيا في قصف سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 أبريل 2018 - 02:20

قالت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستورجيون، إن السياسة الخارجية البريطانية يجب أن يقررها برلمان المملكة المتحدة، وليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك عقب الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا.

وشنت واشنطن ولندن وباريس ثلاث ضربات جوية، فجر السبت، قيل إنها دمرت منشآت مرتبطة بالبرنامج التسليحي الكيماوي لدمشق، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك ردا على هجوم كيماوي مزعوم استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع؛ وتحمل واشنطن مسؤوليته لنظام دمشق.

وفي رسالة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت ستورجيون إن "استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أمر كريه"، ولكنها حذرت من أن "العمل العسكري المشترك يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير في النزاع".

وقالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية: "استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أمر كريه، ولكن السؤال الذي لم تجب عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي هو كيف يمكن لهذا العمل، الذي أجري دون موافقة البرلمان، أن يوقف استخدام الأسلحة الكيماوية، أو يجلب السلام على المدى الطويل".

وأشارت المسؤولة نفسها إلى ان "الغارات الجوية لم تحل حتى الآن الأزمة في سوريا"، وأن "كل ما سمعته بهذا الصدد لم يقنعها بما سيقومون به الآن"، وأضافت: "ينبغي البحث عن استراتيجية دولية للتوصل إلى السلام، وليس لعمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.