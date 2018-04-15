اسكتلندا تنتقد مساهمة بريطانيا في قصف سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستورجيون، إن السياسة الخارجية البريطانية يجب أن يقررها برلمان المملكة المتحدة، وليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك عقب الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا.

وشنت واشنطن ولندن وباريس ثلاث ضربات جوية، فجر السبت، قيل إنها دمرت منشآت مرتبطة بالبرنامج التسليحي الكيماوي لدمشق، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك ردا على هجوم كيماوي مزعوم استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع؛ وتحمل واشنطن مسؤوليته لنظام دمشق.

وفي رسالة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت ستورجيون إن "استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أمر كريه"، ولكنها حذرت من أن "العمل العسكري المشترك يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير في النزاع".

وقالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية: "استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أمر كريه، ولكن السؤال الذي لم تجب عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي هو كيف يمكن لهذا العمل، الذي أجري دون موافقة البرلمان، أن يوقف استخدام الأسلحة الكيماوية، أو يجلب السلام على المدى الطويل".

وأشارت المسؤولة نفسها إلى ان "الغارات الجوية لم تحل حتى الآن الأزمة في سوريا"، وأن "كل ما سمعته بهذا الصدد لم يقنعها بما سيقومون به الآن"، وأضافت: "ينبغي البحث عن استراتيجية دولية للتوصل إلى السلام، وليس لعمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير".