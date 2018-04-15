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كُتّاب وآراء
تونس تستعد لأول انتخابات بلدية منذ سنة 2010
بدأت حملات الدعاية لأول انتخابات بلدية في تونس منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011. وتستعد البلاد لأول انتخابات بلدية، مقررة يوم السادس من ماي المقبل، منذ آخر انتخابات أجريت عام 2010، قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي؛ في فبراير 2011.
ومن شأن انتخاب مجالس بلدية مغيبة منذ 2011 أن يمنح دفعة للخدمات المتدنية على مستوى البلديات، واهتماما أكبر بالبيئة والنظافة والبنية التحتية التي شهدت تدهورا على مدى سنوات.
وتقدمت إلى الانتخابات أكثر من ألفي قائمة انتخابية، أكثر من نصفها قائمات مستقلة، وضمت اجمالا ما يفوق 50 ألف مرشح.
وينص القانون على اعتماد مبدأ التناصف بين الجنسين في القائمات الانتخابية وتصدر حزبا حركة النهضة الاسلامية وحزب حركة نداء تونس، أكبر حزبين في البلاد والشريكان في الائتلاف الحكومي، عدد القوائم الانتخابية.
وتواجدت "النهضة "في كامل الدوائر الانتخابية الـ350 بينما تقدم النداء بـ345 قائمة. وستشهد الانتخابات البلدية مشاركة الأمنيين والعسكريين لأول مرة في الاقتراع، حيث سيدلون بأصواتهم يوم 29 أبريل الجاري.
وقالت هيئة الانتخابات إنها اتخذت إجراءات مشددة للتحفظ على هويات المقترعين من المؤسستين ونتائج تصويتهم، حتى لا يتم الكشف عن ميولاتهم الانتخابية، وسيتم فرز أصواتهم مع باقي المقترعين من المدنيين بعد أسبوع.
ويسابق البرلمان الزمن من أجل الانتهاء من مناقشة مجل الجماعات المحلية والمصادقة عليها الشهر الجاري، إذ سيمنح هذا التشريع صلاحيات أوسع للمجالس البلدية، وهامشا أكبر من الاستقلالية المالية والإدارية، في خطوة لدعم الحكم المحلي ونظام اللامركزية.