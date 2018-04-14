المفوضية الأوروبية تسجل انتكاسة حقوقية بتركيا

هسبريس - د.ب.أ

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن المفوضية الأوروبية تلحظ انتكاسات واضحة لسيادة القانون في تركيا.

وكتبت صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية وصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية أن المفوضية كتبت، في تقريرها عن الدول، أن تركيا خطت خطوات كبيرة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يتم طرح تقرير المفوضية رسميا على أنظار الجميع، بحلول يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وحسب تقارير الصحف الألمانية فإن التقرير سيتضمن الإشارة إلى حدوث تدهور ملحوظ في سيادة القانون والحقوق الاساسية، وإصلاح الإدارة العامة بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير.

وأضافت الصحف في تقاريرها أن المفوضية ترى أنه ي"جب على أنقرة أن ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين".

وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة، في يوليوز 2016، وقللت هذه الحالة من دور البرلمان كمشرع، وتدخلت في الحقوق المدنية والسياسية.