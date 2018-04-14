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كُتّاب وآراء
جنوب إفريقيا تشيع أرملة مانديلا إلى مثواها الأخير
تجمع الآلاف في ملعب لكرة القدم في سويتو، اليوم السبت، لتأبين الناشطة المناهضة للتفرقة العنصرية "أبارتايد" ويني ماديكيزيلا مانديلا التي توفيت، في الثاني من أبريل الجاري، عن عمر ناهز 81 عاما.
زيناني مانديلا دلاميني، الابنة الكبرى للناشطة، قالت: "أقف هنا لكي ا نعي والدتي، كما أود أن تحتفوا بحياتها لأنها من أكثر القصص الفريدة في التاريخ الحديث"، وفق تعبيرها أمام كل الحاضرين.
ولفتت مانديلا دلاميني الانتباه إلى الدعاية السلبية المحيطة بماديكيزيلا مانديلا بعد وفاتها، التي اشتملت على نقد لتبنيها العنف في بلديات جنوب إفريقيا في ثمانينات القرن الماضي، وأيضا ادعاءات بالخيانة حين كان زوجها نيلسون مانديلا مسجونا.
ومن بين الحضور الأجانب في التشييع برز رئيس الكونغو برازفيل دينيس ساسو نغوسو، ورئيس وزراء ليسوتو توماس ثاباني، ووفود من عدة حكومات إفريقية و"أحزاب تحريرية".
كما أن نجوم البوب من جنوب افريقيا قاموا باداء في الجنازة، التي نقلت عبر التلفزيون، وكان الملعب المحتضن التظاهرة ممتلئا عن آخره، وجرى تحويل الحشود إلى ملعب آخر لمتابعة المراسيم على شاشات عرض مباشر.