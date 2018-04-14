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كُتّاب وآراء
روسيا: مقاتلات الجيش الفرنسي لم تقصف سوريا
استبعدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت ، مشاركة فرنسا في الضربات العسكرية التي وجهت لسوريا فجر اليوم.
وقالت الوزارة، في بلاغ أوردته وكالات الأنباء الروسية، إن المعطيات المتوفرة لديها "تؤكد عدم مشاركة الطيران الفرنسي في العدوان على سوريا"، مشككة في التصريحات الصادرة عن باريس بهذا الخصوص.
وأضاف البلاغ، الذي أعقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أمر جيش بلاده بالتدخل في سوريا على خلفية استخدام حكومة دمشق أسلحة كيماوية في دوما، أن "فرنسا لم توجه ضربات عسكرية لمنشئات سورية كما تبينه عمليات المراقبة والتتبع التي واكبت الهجوم" .
ومن جهتها، أكدت الرئاسة الفرنسية أن قوات البلاد استخدمت طائرات "رافال" و"ميراج" و4 فرقاطات في ضرب المنشآت المعنية في سوريا. ونشر موقع الرئاسة الفرنسية،على حسابه في "تويتر"، تسجيلات مرئية اعتبرها للحظة انطلاق طائرات "رافال" للمشاركة في الضربة العسكرية الغربية على سوريا.