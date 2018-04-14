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كُتّاب وآراء
"سرايا القدس" تنعي نشطاء قتلوا أثناء "تجهيز بغزة"
نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أربعة من نشطائها قتلوا أثناء "الإعداد والتجهيز" في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن السرايا إن "دماء النشطاء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، ونعاهدهم المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة".
ونُقل القتلى الأربعة أشلاء إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح. بينما كانت مصادر فلسطينية تحدثت، في وقت سابق، عن مقتل الأربعة جراء قصف مدفعي إسرائيلي، إلا أن الجيش العبري نفى أن يكون قد شن أي عملية.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "خلافًا لما ينشر في قطاع غزة فلم تنفذ أي غارة إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة".
وتأتي الحادثة وسط توتر مستمر تشهده أطراف قطاع غزة، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، على خلفية مسيرات العودة الشعبية التي تتم منذ ثلاثة أسابيع.
وقُتل 33 فلسطينيا وأصيب مئات آخرون، أغلبهم بالرصاص الحي، في مواجهات خلال تلك المسيرات؛ منذ انطلاقها في 30 مارس.