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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تدلي بإيضاحات بشأن "كيماوي سوريا"

فرنسا تدلي بإيضاحات بشأن "كيماوي سوريا"

فرنسا تدلي بإيضاحات بشأن "كيماوي سوريا"
هسبريس- د. ب. أ
الأحد 15 أبريل 2018 - 04:32

بعد الضربة العسكرية التي نفذت فجر أمس على أهداف سورية، أعلنت فرنسا عن تفاصيل بشأن اتهاماتها للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان للحكومة الفرنسية، نشرته السبت وزارة الخارجية في باريس، أن "المعلومات التي جمعتها فرنسا وحلفاؤها تقدم حزمة كافية من الأدلة على مسؤولية الحكومة السورية عن الهجمات الكيميائية يوم السابع من أبريل الجاري."

وكان الهجوم بالغاز السام على مدينة دوما في منطقة الغوطة الشرقية أدى، بحسب معلومات منظمة القبعات البيضاء السورية، إلى مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا.

وذكر البيان أن الرأي الذي تشكل لا ينبني فقط وبصورة حرفية على التحاليل المخبرية لعينات من مكان الهجوم المحتمل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تصريحات لقناة "بي أف إم تي في" الفرنسية، إن هناك عينات أخرى يتم فحصها الآن داخل المختبرات الفرنسية، مشيرا إلى أن الاستخبارات الفرنسية قامت بتحليل أقوال شهود العيان والصور التي تم تداولها بين الجمهور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث، وهي تثبت أن الأعراض الظاهرة على الضحايا تدل دلالة مباشرة على هجوم بأسلحة كيميائية.

وأوضح الوزير أن المخابرات الفرنسية ترى مع ذلك أن هناك تلاعبا في الصور الموزعة على نطاق واسع عن الهجوم منذ السابع من الشهر الجاري، ومن ثمة فهي غير جديرة بالثقة، خاصة وأن الجماعات المتواجدة في المنطقة ليس لديها الوسائل اللازمة لإجراء هذه الدورة الواسعة من الاتصالات مع الجهات الخارجية، إلا أن هناك قسما آخر صنف بأنه صدر عن جهات ذات مصداقية.

وقال البيان إن "معلومات موثقة" بينت أن مسؤولين سوريين قاموا بتنسيق الهجوم بأنفسهم، وأضاف أن الجيش السوري يتبع منهجا تكتيكيا متكررا منذ 2012 تستخدم فيه الأسلحة الكيميائية، خاصة في الهجمات الكبيرة على مناطق بالمدن السورية.

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد سيناريو آخر معقول إلا قيام القوات السورية النظامية بالعملية في إطار هجومها على المتمردين في الغوطة الشرقية.

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