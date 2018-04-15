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الرئيسية | خارج الحدود | المؤتمر القومي يدين "العدوان الثلاثي" على سوريا

المؤتمر القومي يدين "العدوان الثلاثي" على سوريا

المؤتمر القومي يدين "العدوان الثلاثي" على سوريا
هسبريس من الرباط
الأحد 15 أبريل 2018 - 11:47

ندّد المؤتمر القومي-الإسلامي بشدة بما وصفه بــ"العدوان على الجمهورية العربية السورية ومحاولة المس بسيادتها وكرامة أبنائها"، مدينا في الآن ذاته "كل من ساعد قوى الإجرام على عدوانها وكل من ساند أو يساند هذا العدوان الآثم".

واعتبر "المؤتمر"، في بيان توصلت به هسبريس، أن هذا العدوان "يشكل عملا إرهابيًا بامتياز يتطلب ملاحقة ومتابعة ومحاكمة مرتكبيه ومشاركيهم ومن ساهم معهم في ارتكابه".

وأكد المؤتمر، في بلاغ وقعه منسقه العام خالد السفياني، أن التصدي للمخططات الاستعمارية التي تتهدد الأمة "يتطلب فتح حوار واسع بين مكوناتها والعمل على تجاوز الجراح، مهما كانت غائرة، وصولاً إلى مصالحات تاريخية تعيد للأمة مكانتها وهيبتها وقوتها وتعيد البوصلة صوب فلسطين باعتبارها قضية الأمة الأولى، وباعتبار تحريرها كاملة وتخليص المنطقة والعالم من السرطان الصهيوني هدفاً أسمى".

كما اعتبرت الوثيقة ذاتها أن "هذا العدوان يأتي في ظروف ولأهداف مماثلة لظروف وأهداف العدوان الثلاثي على مصر سنة 1953، إذ كانت فلسطين ودعم الكيان الصهيوني في قلب أهداف العدوانين، وإذ إن المعتدين هم نفس القوى الاستعمارية التي ارتكبت العدوان - الجريمة، وهي فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى حاضنة الكيان الصهيوني وزعيمة الإرهاب العالمي الإدارة الأمريكية"، وفق التعبير الوارد فيها.

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