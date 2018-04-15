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الرئيسية | خارج الحدود | "هيئة تحرير الشام" تسيطر على بلدات سورية

"هيئة تحرير الشام" تسيطر على بلدات سورية

"هيئة تحرير الشام" تسيطر على بلدات سورية
هسبريس - متابعة
الأحد 15 أبريل 2018 - 12:48

انتزعت "هيئة تحرير الشام"- التحالف الذي شكلته "جبهة فتح الشام" (كانت تسمى "جبهة النصرة قبل انفصالها عن تنظيم القاعدة) مع فصائل أخرى- السيطرة على 13 بلدة وذلك بعد معارك بمحافظة إدلب (شمال سوريا)، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وأوضح المصدر أن المعارك اندلعت فجر اليوم بين هيئة تحرير الشام من ناحية، و"حركة أحرار الشام الإسلامية" و"ألوية صقور الشام" من ناحية أخرى.

واندلعت المعارك بهجوم شنته هيئة تحرير الشام ووقعت في محيط بلدان معرة النعمان وخان شيخون.

وتمكنت هيئة تحرير الشام من التقدم والسيطرة على مدينة خان شيخون وقرى وبلدات حيش وكفر عين وتل عاس والعامرية والشيخ دامس ومعرزيتا ومواقع أخرى في الريف الجنوبي الإدلبي.

ولقى مدني على الأقل مصرعه خلال تلك المعارك وتبادل إطلاق نيران المدفعيات في معرة النعمان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها معارك بين الفصائل الإسلامية المسيطرة على إدلب. وهي مجرد نزاعات على السيطرة بين الجماعات الرئيسية المسلحة في شمال سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - راس الكورة الأحد 15 أبريل 2018 - 12:58
إسرائيل وأمريكا لا زالا بحاجة لتدمير أكثر لسوريا. المسلسل لا زال مستمرا.
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2 - خالد عمارة الأحد 15 أبريل 2018 - 13:21
في بادئ الامر كنت مع الثورة السورية لعلها تحدث الديموقراطية المنشودة للشعب السوري لكن مع مرور الايام تأكد لي بالواقع الملموس ان ما يحدث بسوريا لا هي ثورة ولا هم يحزنون بل حرب بالوكالة بين القوى العظمى التي جعلت من سوريا حقلا تجريبيا لإظهار قوتها في المنطقة وحماية الدولة العبرية من التهديدات الايرانية لا غير.
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3 - Amazigh.amkran الأحد 15 أبريل 2018 - 13:35
Au no 1, Est-ce une maladie arabe? tout le mal sur terre est selon vous dû à Israel. Saches que les arabes s'entretuent partout et c'est aussi leur histoire, même avant l'existence d'Israel, des grandes guerres des ghazaouates et des invasions arabes. L'arabe apparemment est là pour faire la guerre, la paix et la démocratie ne font pas partie de sa culture
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