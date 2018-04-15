"هيئة تحرير الشام" تسيطر على بلدات سورية

هسبريس - متابعة

انتزعت "هيئة تحرير الشام"- التحالف الذي شكلته "جبهة فتح الشام" (كانت تسمى "جبهة النصرة قبل انفصالها عن تنظيم القاعدة) مع فصائل أخرى- السيطرة على 13 بلدة وذلك بعد معارك بمحافظة إدلب (شمال سوريا)، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وأوضح المصدر أن المعارك اندلعت فجر اليوم بين هيئة تحرير الشام من ناحية، و"حركة أحرار الشام الإسلامية" و"ألوية صقور الشام" من ناحية أخرى.

واندلعت المعارك بهجوم شنته هيئة تحرير الشام ووقعت في محيط بلدان معرة النعمان وخان شيخون.

وتمكنت هيئة تحرير الشام من التقدم والسيطرة على مدينة خان شيخون وقرى وبلدات حيش وكفر عين وتل عاس والعامرية والشيخ دامس ومعرزيتا ومواقع أخرى في الريف الجنوبي الإدلبي.

ولقى مدني على الأقل مصرعه خلال تلك المعارك وتبادل إطلاق نيران المدفعيات في معرة النعمان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها معارك بين الفصائل الإسلامية المسيطرة على إدلب. وهي مجرد نزاعات على السيطرة بين الجماعات الرئيسية المسلحة في شمال سوريا.