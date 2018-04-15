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الرئيسية | خارج الحدود | متطرفون يحرقون سيارة مهاجر شمالي السويد

متطرفون يحرقون سيارة مهاجر شمالي السويد

متطرفون يحرقون سيارة مهاجر شمالي السويد
هسبريس - متابعة
الأحد 15 أبريل 2018 - 16:42

أقدم متطرفون على إحراق سيارة لمهاجر إريتري شمالي السويد.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية، أن متطرفين أحرقوا في بلدة غوليفار في منطقة لابلاند شمالي السويد، سيارة لمواطن إريتري يدعى "سامسوم كيبروم" (25 عاماً).

ووصفت مديرية الأمن في محافظة نوربوتن شمالي البلاد، في بيان لها، الحادث بأنه اعتداء عنصري وجريمة كراهية.

من جهته، قال سامسوم كيبروم، في تصريح لصحيفة "أفتون بالاديت" المحلية، إنه وصل مع عائلته من إريتريا إلى السويد قبل 6 سنوات للعيش في بيئة آمنة.

وأضاف أن حياته تحولت إلى كابوس خلال الأسبوع الماضي، حيث تعرض منزله لاعتداء وتم كسر زجاج النوافذ بواسطة قوارير الجعة، التي ألقاها مجهولون على منزله، قبل أن يتم اليوم حرق سيارته.

ولفت أنه يعمل في وظيفتين بغوليفار وأن حياته منتظمة إلا أنه يعاني من الخوف بسبب الهجمات العنصرية الأخيرة وبات يفكر جدّيًّا بالانتقال إلى مكان آخر.

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