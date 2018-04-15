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الرئيسية | خارج الحدود | الأسد: إعمار سوريا يتطلب 400 مليار دولار

الأسد: إعمار سوريا يتطلب 400 مليار دولار

الأسد: إعمار سوريا يتطلب 400 مليار دولار
هسبريس - إفي
الأحد 15 أبريل 2018 - 14:49

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم أمام برلمانيين روس في دمشق بمنظومة الدفاع الجوي السوفييتية، قائلا بإنها اسقطت أكثر من 70 صاروخا تم إطلاقها خلال الضربات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر أمس السبت.

ووفقا للنائب دميتري سابلين، عضو الوفد البرلماني الروسي الذي اجتمع اليوم مع الأسد في دمشق، قال الرئيس السوري: "أمس تصدينا للاعتداء الأمريكي بصواريخ مصنعة في السبعينيات. الأفلام الأمريكية تقول لنا إن السلاح الروسي عتيق، ولكننا الآن رأينا من هو حقا المتأخر".

وأكد النائب عن الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" للصحفيين الروس في دمشق أن الرئيس السوري يقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بما يصل إلى نحو 400 مليارات دولار.

ووفقا لسابلين، تعهد الأسد بإعطاء الأولوية للشركات الروسية في إعادة بناء سوريا ومنع دخول الشركات الغربية.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر أمس السبت ضربات جوية مشتركة على مقرات عسكرية في سوريا، ردا على الاستخدام المزعوم من جانب حكومة دمشق للأسلحة الكيماوية في هجوم وقع في مدينة دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي.

وبحسب روسيا، طالت الضربات الجوية مركز أبحاث علمي في دمشق وقاعدة للحرس الجمهوري وقاعدة للدفاع الجوي وعدد من المطارات العسكرية ومستودعات أسلحة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن "الاعتداء" على سوريا يساعد الإرهابيين الناشطين في البلد العربي وحذر من أن الهجوم يهدد نظام العلاقات الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abou majd الأحد 15 أبريل 2018 - 15:14
ايوا شوف مع محمد بن سلمان فالرجل قد يستثمر في اعادة اعمار سوريا بعدما ما ساهمتم جميعكم في تدميرها راه كيقولو العداوة ثابتة والصواب يكون وبتعرابت سياسة رابح رابح وبلغة السياسة ليس هناك لا عداوة ولا صداقة وانما مصالح اي عطيني نعطيك بالمغربية ما هو الحال لو كان خرج صدام والقدافي وصالح وبشار من السلطة لم يكن لينفق ابن سلمان ٤٥٠ مليار لاعمار امريكا ولكانت ايران احسن حال ولما شاب إردوغان وفاز بوتين بصفقة س٣٠٠ والاسبان بملياري دولار الله يعفو
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