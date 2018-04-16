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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تمنح "أوقاف القدس" 150 مليون دولار

السعودية تمنح "أوقاف القدس" 150 مليون دولار

السعودية تمنح "أوقاف القدس" 150 مليون دولار
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 06:45

أعلنت السعودية تخصيصها لدعم مالي، بقيمة 150 مليون دولار، لفائدة برنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.

وأعلن الملك سلمان عن تبرع السعودية بمبلغ 50 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة اختصارا بـ"أونروا".

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