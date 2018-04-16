24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. ناشطة بيئية: جمعيات مغربية تستغل أطفال البوادي (5.00)

  2. سلطات أكادير تشن حملة ضد الكلاب الضالة قبل زيارة وفد "الفيفا" (5.00)

  3. المغرب يبحث مع بريطانيا آفاق العلاقات التجارية ما بعد "بريكسيت" (5.00)

  4. عباس : القدس الشرقية عاصمة أبدية لفلسطين (5.00)

  5. شباب الدار البيضاء يطلق أكبر حملة لتنظيف وتزيين العاصمة الاقتصادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | زيمبابوي تصد الأزمة بخوصصة 35 مقاولة عامة

زيمبابوي تصد الأزمة بخوصصة 35 مقاولة عامة

زيمبابوي تصد الأزمة بخوصصة 35 مقاولة عامة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 05:50

ذكرت الصحف الزيمبابوية أن حكومة البلاد تعتزم خوصصة 35 مقاولة عمومية، في إطار مخطط للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تعرفها.

وتحاول حكومة هراري منذ شهر نونبر الماضي، تاريخ وصول الرئيس إمرسون منانغاغوا إلى الحكم بعد روبرت موغابي، إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ عقدين.

وترجمت هذه الأزمة بدين عمومي يقدر بأكثر من 11 مليار دولار وببطالة يعاني منها أغلب السكان النشطين.

ومن بين المقاولات التي تعتزم زيمبابوي خوصصتها هناك خدمة البريد "زيمبوست"،والشركة الوطنية للاتصالات "تيل وان كوربيرايشن"، وكذلك 17 مقاولة تنشط في قطاع المناجم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.