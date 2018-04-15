اختتام القمة العربية 29 بالظهران فى السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

اختتمت مساء اليوم الأحد أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" والتى عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الظهران السعودية.

وتم خلال القمة إقرار مشروعات القرارات التى كانت مدرجة على جدول أعمالها، وتتضمن 18 بندا تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وغيرها، في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية.

وشمل البيان الختامي للقمة، الاتفاق على "التصدي بحزم لكل التدخلات الإقليمية في شؤون دولنا العربية" والعمل "على تسريع آليات العمل العربي المشترك" و" عمل كل ما يلزم لتحصين أمننا من الأرهاب وصيانة أمننا العربي" بالإضافة إلى "دعوة داعمي الميليشيات إلى التوقف عن ممارساتها".

وقد أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، استعداد بلاده لاستضافة القمة الثلاثين بعد اعتذار مملكة البحرين عن ذلك.