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كُتّاب وآراء
جيش الجزائر يعتقل "3 جهاديين" على حدود مالي
اعتقلت كتيبة من الجيش الجزائري "ثلاثة جهاديين محتملين" في عملية بمدينة برج باجي مختار، على الحدود مع مالي، وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن المشتبهين الثلاثة اعتقلوا "بفضل المعلومات الاستخباراتية" في هذه المدينة.
وأوضح المصدر أن المعتقلين هم "ل.عبد القادر" الشهير بـ"أبو أحمد" و"ح. صالح شريف" الشهير "عوينة" و"ح. صالح علي" الشهير بـ"عويلي".
ووفقا لمجلة "الجيش"، التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد تمكنت القوات في عام 2017 من قتل 91 من "الإرهابيين" واعتقال 70 آخرين من مختلف أنحاء البلاد.
وتزايدت "الأنشطة الجهادية" خلال الأشهر الأخيرة بمناطق مختلفة من الجزائر، التي شهدت في تسعينيات القرن الماضي واحدة من أسوأ الموجات الإرهابية للمتشددين؛ وخلفت أكثر من 300 ألف قتيل.
وازداد "النشاط الجهادي" في الجزائر خلال العامين الأخيرين، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل وفي دولة ليبيا المجاورة لها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
المدعوم خليجيا وفرنسيا
تحيا الجزائر تحيا سوريا
يا ابن ادم الحقد يعميك و لسانك يقطر سما مثل الكثير من المعلقين هنا . حكم عقلك ولاتتكلم في فراغ ...
السبب الاول للجوء الارهابيين للصحراء الجزائرية لأن مساحتها ماشاءالله واسعة وليست شبرا ونص مثل صحراء المغرب فهذا يسهل مهمة هروبهم..
الله يحميلنا بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين و من يريد بها شرا