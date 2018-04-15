جيش الجزائر يعتقل "3 جهاديين" على حدود مالي

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت كتيبة من الجيش الجزائري "ثلاثة جهاديين محتملين" في عملية بمدينة برج باجي مختار، على الحدود مع مالي، وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن المشتبهين الثلاثة اعتقلوا "بفضل المعلومات الاستخباراتية" في هذه المدينة.

وأوضح المصدر أن المعتقلين هم "ل.عبد القادر" الشهير بـ"أبو أحمد" و"ح. صالح شريف" الشهير "عوينة" و"ح. صالح علي" الشهير بـ"عويلي".

ووفقا لمجلة "الجيش"، التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد تمكنت القوات في عام 2017 من قتل 91 من "الإرهابيين" واعتقال 70 آخرين من مختلف أنحاء البلاد.

وتزايدت "الأنشطة الجهادية" خلال الأشهر الأخيرة بمناطق مختلفة من الجزائر، التي شهدت في تسعينيات القرن الماضي واحدة من أسوأ الموجات الإرهابية للمتشددين؛ وخلفت أكثر من 300 ألف قتيل.

وازداد "النشاط الجهادي" في الجزائر خلال العامين الأخيرين، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل وفي دولة ليبيا المجاورة لها.