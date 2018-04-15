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الرئيسية | خارج الحدود | جيش الجزائر يعتقل "3 جهاديين" على حدود مالي

جيش الجزائر يعتقل "3 جهاديين" على حدود مالي

جيش الجزائر يعتقل "3 جهاديين" على حدود مالي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 15 أبريل 2018 - 20:45

اعتقلت كتيبة من الجيش الجزائري "ثلاثة جهاديين محتملين" في عملية بمدينة برج باجي مختار، على الحدود مع مالي، وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن المشتبهين الثلاثة اعتقلوا "بفضل المعلومات الاستخباراتية" في هذه المدينة.

وأوضح المصدر أن المعتقلين هم "ل.عبد القادر" الشهير بـ"أبو أحمد" و"ح. صالح شريف" الشهير "عوينة" و"ح. صالح علي" الشهير بـ"عويلي".

ووفقا لمجلة "الجيش"، التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد تمكنت القوات في عام 2017 من قتل 91 من "الإرهابيين" واعتقال 70 آخرين من مختلف أنحاء البلاد.

وتزايدت "الأنشطة الجهادية" خلال الأشهر الأخيرة بمناطق مختلفة من الجزائر، التي شهدت في تسعينيات القرن الماضي واحدة من أسوأ الموجات الإرهابية للمتشددين؛ وخلفت أكثر من 300 ألف قتيل.

وازداد "النشاط الجهادي" في الجزائر خلال العامين الأخيرين، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل وفي دولة ليبيا المجاورة لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - HAMID الأحد 15 أبريل 2018 - 21:02
الجزائر مقبرة الارهاب
المدعوم خليجيا وفرنسيا
تحيا الجزائر تحيا سوريا
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2
2 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 15 أبريل 2018 - 21:10
اعلان هذا الخبر عن اعتقال ارهابيين في طرف الجيش الجزائري جاء للتغطية على الهجوم الارهابي الذي تعرضت له اليوم بعثة الامم المتحدة و الجيش الفرنسي في مالي و خلف 20 قتيلا و جريحا فلجوء هذه العصابات الارهابية الى الصحراء الجزائرية دليل على ان الجزائر اصبحت قاعدة خلفية للارهابيين يقومون بعملياتهم الارهابية ثم يعودون الى قواعدهم سالمين فالخبر الذي اعلنته وزارة الدفاعة الجزائرية مجرد تمويه لابعاد الشبهات عن تورط المخابرات الجزائرية في الاعمال الارهابية التي تقع في دولة مالي بسبب علاقاتها الممتازة مع المملكة المغربية و ارتباط سكانها باواصر الدم و الدين و التاريخ و تشبتهم بامارة المؤمنين فالنظام الجزائري لا يمكنه اخفاء ارهابه بهذه الاخبار التمويهية فالمخابرات الفرنسية مازالت تحقق في كيفية حصول عصابات البوليساريو الارهابية على اسلحة فرنسية من صنع بلجيكي يستعملها الجيش الفرنسي بعد اختفائها من مالي فهناك علاقة بين الثلاثي الخطير النظام الجزائري و البوليساريو الارهابية و الجماعات الارهابية الاخرى التي تجد ملاذا امنا لها داخل الصحراء الجزائرية تحت حماية المخابرات و كابرانات الجيش الجزائري.
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-3
3 - ياسين الأحد 15 أبريل 2018 - 21:26
عبدالكريم بوشيخي
يا ابن ادم الحقد يعميك و لسانك يقطر سما مثل الكثير من المعلقين هنا . حكم عقلك ولاتتكلم في فراغ ...
السبب الاول للجوء الارهابيين للصحراء الجزائرية لأن مساحتها ماشاءالله واسعة وليست شبرا ونص مثل صحراء المغرب فهذا يسهل مهمة هروبهم..
الله يحميلنا بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين و من يريد بها شرا
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