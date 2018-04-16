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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تخرج مهاجرين أفارقة من "صحرونيم"

إسرائيل تخرج مهاجرين أفارقة من "صحرونيم"

إسرائيل تخرج مهاجرين أفارقة من "صحرونيم"
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 02:40

باشرت اسرائيل بالافراج عن مهاجرين افارقة غير نظاميين كانوا موقوفين في سجن جنوب البلاد، وجاء ذلك تنفيذا لقرار اتخذته المحكمة العليا، بعد الغاء رئيس الوزراء الاسرائيلي اتفاقا مع مفوضية اللاجئين في اللامم المتحدة يهدف للحد من ترحيل المهاجرين الأفارقة.

وتقول سلطات اسرائيل ان لديها حاليا 42 الف مهاجر افريقي. وفي فبراير الماضي نقلت 207 منهم الى سجن "صحرونيم" بعدما رفضوا مغادرة البلاد. وفي 10 أبريل امهلت المحكمة العليا الحكومةمهلة لانهاء اتفاق، كانت اعلنت انها تعمل عليه، لترحيل قسم من المهاجرين الى بلد آخر.

وأعلنت المحكمة انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق يتعين على السلطات الافراج عن المعتقلين في سجن "صحرونيم".

وقالت دوائر الهجرة في بيان: "نظراً إلى أن المفاوضات بين اسرائيل ودولة أخرى لا تزال جارية، وبموجب حكم أصدرته المحكمة العليا، سيتمّ الافراج عن المهاجرين المحتجزين في سجن صحرونيم".

جدير بالذكر أن أوغندا أعلنت انها تعتزم استقبال نحو 500 مهاجر اريتري وسوداني يقيمون بطريقة غير نظامية في إسرائيل التي تنوي طردهم.

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